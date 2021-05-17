母親節美一下…被燙成「地中海」 她「躺堵」美髮店

馬女士去理髮店燙髮，結果燙成「地中海」。（視頻截圖）

重慶市的馬女士在母親節 那天想讓自己漂亮點，特意去美髮店燙髮，沒想到卻燙出了意外，導致她大把大把的頭髮脫落，頭頂出現了「地中海」。美髮店第一時間承認「責任在店方」，但提出的賠償方案與馬女士要求的落差太大，無法達成協議。

「慘案」到底是如何發生的呢？江西廣播電視台報導，美髮店表示，「肯定是燙髮時間沒掌控好，工作人員沒把握好時間…應該就是燙得太久了。」意外發生後，美髮店帶著馬女士去醫院檢查。檢查結果顯示沒發現頭髮的毛囊被破壞。也就是說，這次只是把頭髮燙斷了，以後頭髮應該還會長出來。但馬女士難過的表示，自己的頭髮掉了四分之一，「我三天沒睡覺，兩天沒吃飯」。

「慘案」已經發生了，該如何賠償呢？美髮店表示願意退一賠三，「當天的消費肯定免掉了，不能收錢了。我再按當天的會員價三倍賠償，並且給她寫一份承諾書，後期保證頭髮能長起來。如果後期長不起來，通過正常合法合規的途徑，我們該怎麼賠就怎麼賠。」但馬女士卻希望「你先押1萬塊錢在我這裡，如果半年之內頭髮長起來了，我退你四、五千，我要求賠償我五、六千。」

美髮店認為，馬女士索賠的金額過高，雙方協商破裂，彼此還發生了一些不愉快。例如馬女士提供了一段美髮店主手舞足蹈的手機 視頻，「他在高興，我在這裡出了事，我拿不到賠款他就高興。」而店方也提供的手機畫面，指馬女士躺在門口，堵了美髮店的門。

雙方對此卻各有說法，美髮店稱「我們門店必須要去經營，不能讓門店的氛圍被客戶鬧得受影響…為了活躍氛圍…絕對不是挑釁。」而但馬女士則說「我三天沒睡覺了，瞌睡來了。」