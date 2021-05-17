廣州奇觀 上千老闆列隊一公里…等工人挑

廣州市海珠區康樂村的路上，有上千名製衣廠的老闆們拿著招工牌，等著工人們光顧。（視頻截圖）

廣州市海珠區的康樂村近日出現奇景，上千名製衣廠老闆們拿著招工牌，排起近一公里長隊，等著工人們上門。以往老闆挑工人的，現在成了工人挑老闆。

環球網報導，老闆拿著招工牌站在大馬路上並不是新現象，尤其在廣州的製衣村。不少製衣廠把工資大幅提高，但還是招不到工人。整個行業年齡老化，缺乏「90後」、「00後」等新鮮血液進入，有工廠老闆無奈的表示，年輕人好多不願意來做這種很一般的工作。

製衣廠老闆林女士表示，現在的工資比往年高了幾倍，如果工人手腳麻俐動作快，一個月可以賺到1萬6000元人民幣，普通的最起碼也有上萬元。

報導指出，招工難不僅僅出現在廣東，四川成都的「淘寶村」也遇到同樣的難題，工廠老闆舉牌等著被工人「挑」，很多招聘廣告上標註的工資，平均月薪都在5000到8000元左右，大部分還包吃住，但即便如此，很多工廠還是等不到人。

中國 國家統計局近日對9萬多家規模以上工業企業進行的調查顯示，約44%的企業反映招工難是他們面臨的最大問題，比例創近年來新高。國家統計局新聞發言人劉愛華表示，很多企業反映了「招工三難」，一線普工難招、高技能人才難招、技術工人難招。

報導稱，招工難的背後，顯現的是勞動年齡人口的日益短缺。根據中國第七次全國人口普查 數據顯示，中國16到59歲的勞動年齡人口較十年前大減了4000多萬人。