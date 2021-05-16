父母鬧離婚 河南13歲童寫信求法官：怕弟與媽不熟 給父養

13歲男童寫給法官的「申請書」。（取材自人民法院報）

河南省靈寶市人民法院陽店法庭日成功調解一起離婚案，但承辦法官沒有以往那樣化解矛盾後的快樂，而是五味雜陳。原來法官收到當事人13歲兒子的一封「申請書」，寫道「我長大了」，希望法官讓他和鮮少出現的母親生活。

人民法院報報導，男孩在信中表示雖然不希望爸媽離婚，「但如果一定要判我爸媽離婚，我要跟媽媽一起生活」。因為，他怕8歲的弟弟不習慣跟媽媽生活，而「我長大了，跟媽媽（生活）不麻煩」。

據報導，寧女與劉男2006年相識，兩年後兩人結婚並生下長子，2013年5月，次子出生。婚後，兩人因瑣事爭吵，彼此缺乏溝通，多年積怨造成夫妻感情日益淡薄。2016年3月，寧女與劉男正式分居，兩個兒子一直由劉男母親撫養。多年來，寧女從未給過孩子分文甚至未見孩子一面。

寧女2018年4月到法院起訴與劉男離婚，當時承辦法官考慮到夫妻雙方還有和好可能，只是缺乏溝通，同時從孩子成長的角度出發，未予准許二人離婚。

2021年4月，寧女再次訴離，在調解過程中，被告劉男表示：「原告已多次訴訟離婚，留人留不住心，同意離婚，希望法官能考慮到大兒子寫的『申請書』。」最終，雙方協商一致，均同意解除婚姻關係，根據大兒子的「申請」，其由母親撫養，小兒子則由父親撫養。

13歲男童的「申請書」曝光後，網友們感嘆清官難斷家務事，也對男童成熟懂事的發言表示心疼，「過早懂事對於孩子並不能說是一件好事啊」、「過於懂事了」、「孩子想的清楚、寫得明白，好孩子。」