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上海奶茶店雇人排隊造假生意火熱 騙加盟金到手7億元

中國新聞組╱綜合報導
「茶芝蘭」早前曾屢大排長龍，令人以為是又一網紅店，其實另有玄機。（取材自上觀新聞）
「茶芝蘭」早前曾屢大排長龍，令人以為是又一網紅店，其實另有玄機。（取材自上觀新聞）

上海一間名為「茶芝蘭」的奶茶店早前曾屢大排長龍，令人以為是又一間網紅名店，沒想到是該店為了吸引加盟商的手法，每天雇傭100人在店門口假扮消費者來排隊，製造生意火熱的假象騙取加盟費，涉案金額高達7億多人民幣。

香港01報導，上海警方近日在河北、廣東等地公安機關大力協助下，成功拘捕90多名疑犯，搗毀多個虛假招商網站，涉案金額竟高達7億多元人民幣，他們因涉嫌詐騙罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵查中。

2020年5月，王先生在網路上看到一則知名品牌奶茶招商加盟的廣告後，萌生了加盟創業的想法，留下聯繫方式後，客服人員便主動來電，但客服人員隨後以該品牌奶茶加盟名額已滿為由，轉而向他推薦了「茶芝蘭」，並邀請他前往公司實地考察。

據報導，客服向王先生承諾，加盟後公司會統一安排選址籌建、配發生產設備、供應產品原料，並提供培訓指導、技術支撐、運營管理、廣告宣傳等全方位配套服務，可以輕鬆盈利。王先生便與公司簽訂協議，並支付了10萬元加盟費。可是，最後公司不但沒有兌現承諾，連號稱招商部門的張經理也失聯了。王先生的店鋪生意慘淡，僅開張三個月就面臨關停，而當王先生向公司討說法時，公司卻指王經營不善，無視其訴求。

去年12月，警方注意到大量奶茶店鋪加盟商戶「異常關停」，認為可能涉嫌經濟犯罪，遂介入調查，將疑犯金某、王某為首的詐騙團夥一網打盡，發現該團夥為了吸引加盟，長期雇用演員排隊充場面，將店打造成虛假的網紅品牌，演員每人可領40至80元不等的「工資」，招商顧問更是將品牌吹得天花亂墜，曾稱人民廣場這家店一天的營業數據在1.3萬元到1.5萬元。據統計，全中國共計有數千名加盟商受害。

值得一提的是，據上海市公安局經偵總隊四支隊民警宋怡欽透露，就連團夥提供的奶茶都是假的，「他們給加盟商試喝的奶茶，其實是從知名品牌購買外賣後灌裝的」。

案件多人被捕。（取材自上觀新聞）
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公安 詐騙 中國

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