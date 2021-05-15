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主播惡搞酒店熱水壺中撒尿 「我的童子尿非誰都能喝」

中國新聞組╱北京15日電
「兄弟們。我要往這個里面尿泡尿了，讓下一任（房客）來喝。」男子在視頻中手持酒店燒水壺，對著自己身體下半部說。（視頻截圖）
「兄弟們。我要往這個里面尿泡尿了，讓下一任（房客）來喝。」男子在視頻中手持酒店燒水壺，對著自己身體下半部說。（視頻截圖）

一名擁有104萬粉絲的遊戲男主播涉嫌在酒店的電熱水壺撒尿，還把唾液及尿液混入沐浴露、洗髮露瓶內，稱要留給下一位顧客「使用」。視頻在網上熱傳後，遭大批網友譴責該男子欠缺公德心，甚至表示應報警處理。

影音來源：YouTube

觀察者網報導，遊戲男主播的帳號當晚被平台封禁，次日他通過小號發視頻道歉並開直播，解釋自己後來有對熱水壺進行清理，被吐口水的沐浴露也被其帶走。他還稱自己會私下找酒店道歉，希望大家可以原諒他，不要繼續對他網暴。

這名男主播還炫耀稱，「讓下一任房客來喝」、「反正沒人知道」，「就是這麼缺德」，他甚至在聊天室表示，「其實我幾乎每去酒店都會這麼玩的，我的童子尿非誰都能喝」。

報導說，男主播上傳視頻當晚，還在平台進行遊戲直播。在直播界面，很多網友都在刷屏留言詢問其在酒店熱水壺內撒尿一事，不過他並沒有進行任何回應，仍在正常進行遊戲直播操作。不過，沒多久之後，他的直播頁面突然被平台封禁，並提示「直播涉嫌違規內容，當前直播也被關閉」 。

報導指出，在「熱水壺事件道歉」視頻中，男主播表示自己那樣做是為了博人眼球，「實在是沒有道德底線」，現在平台已經封號，他會接受處罰好好反省。他還發誓「熱水壺事件」只做過一次，此前在微信群內稱「幾乎每（次）去酒店都會這麼玩兒的」的話是在吹牛。

男子打開一個沐浴露瓶口，直接往瓶內吐了口唾沫，稱「讓下面的人來用。」（視頻截圖）
男子打開一個沐浴露瓶口，直接往瓶內吐了口唾沫，稱「讓下面的人來用。」（視頻截圖）

影片引發網友熱議，有網友譴責該男主播的行為十分缺德，「沒想到還有這麼缺德的人，不應該拘留嗎？」、還有網友建議應將男子列入「黑名單」，「能不能酒店也出黑名單，然後把他拉進去。終身剝奪住酒店的權利」、「拉進消費黑名單，飛機高鐵酒店全部禁止」，也有人指應該監管網路平台，以免助長歪風，「網路直播平台真該管理，什麼樣的人都可以做直播？沒有一個標準？」

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