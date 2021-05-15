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山東虐妻致死案 公婆丈夫3人獲刑

中國新聞組／北京15日電
被害人方洋洋。（取材自澎湃新聞）
被害人方洋洋。（取材自澎湃新聞）

山東女子方洋洋因不孕遭公婆丈夫輪番毆打被虐待致死案，經法院開庭審理並當庭宣判，公婆張吉林、劉蘭英以故意傷害罪分別被判處有期徒刑11年和6年，丈夫張丙以虐待罪判處有期徒刑1年8個月，緩刑3年。

綜合媒體報導，被害人方洋洋2017年與張丙結婚後，二人與張丙的父母張吉林、劉蘭英共同生活，張吉林、劉蘭英、張丙因方洋洋沒有生育等原因對其心生不滿。，三人多次採取毆打、凍餓罰站等方式，致方洋洋重度營養不良，身體虛弱，全身多處凍傷。

2019年1月31日，張吉林藉故又用木棍毆打方洋洋三次，劉蘭英用木棍毆打方洋洋一次。當晚，劉蘭英、張丙發現方洋洋呼叫無應答後，張丙撥打了「120」急救電話，醫生到達後確認方洋洋已死亡。經鑑定，方洋洋符合在重度營養不良基礎上，因遭受鈍物暴力打擊致創傷性失血性休剋死亡。外傷是死亡的主要原因，重度營養不良、寒冷凍傷為輔助死因。

法院認為，張吉林、劉蘭英多次毆打方洋洋，致方洋洋死亡，其行為均構成故意傷害罪，張丙虐待方洋洋，情節惡劣，其行為構成虐待罪；法院以故意傷害罪判處公公張吉林有期徒刑11年、婆婆劉蘭英有期徒刑6年，以虐待罪判處丈夫張丙有期徒刑1年8個月緩刑3年。

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