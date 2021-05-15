杭州殺妻碎屍案 夫認罪：對她愛又恨 受害家屬：希望他死

開庭現場。（取材自微信）

浙江杭州去年7月發生53歲女子來惠利遭丈夫許國利殺死再分屍的殺妻案，案件14日在杭州市中級人民法院一審公開開庭審理，許國利當庭認罪懺悔，灑淚供述殺人動機，並稱對妻子既愛又恨的種種過程。案件將擇期宣判。

綜合媒體報導，據檢方指控，許國利與來惠利因感情、經濟等方面原因產生矛盾，心生怨恨的許遂陸續購買美工刀、切割機等決意殺妻。去年7月4日晚，許國利在妻子睡前飲用的牛奶 投入安眠藥，待妻子飲後昏睡之際，再以膠帶紙封口、枕頭捂壓口鼻的方式致其死亡。再將屍體搬至廁所肢解，再分散拋棄，並向外界謊稱妻子失蹤以避偵查。7月22日，警方篩查小區化糞池發現部分人體組織，翌日許國利被緝拿歸案。

因為席位有限，不少聞訊趕來庭審現場想旁聽的市民無法進入杭州中院。（取材自鳳凰網）

報導說，期間許國利曾數次上鏡接受採訪，惟受訪過程中他的表現異常冷靜，分析妻子「失蹤」原因時更是十分自信地稱：「她出去肯定不是一個人，一個人她出不去的，按她的智商，老實說我這麼多年跟她在一起，對她的了解，她是出不去的。」事後來惠利的近親屬提起刑事附帶民事訴訟，要求許國利賠償各項經濟損失共約271萬元人民幣。

據許國利供述，他自己有一個分配的房子，需要夫妻共同簽字，但妻子不願，卻要他去搞定錢的部分，且房子的產權和水、電、燃氣全都是寫妻子一人的名字，因此他便長期積怨於心底。「2020年後，我很壓抑，想過要跳樓自殺，但又沒有這個勇氣……我覺得把她做掉是唯一可走的路。」

另外，二人的小女兒近年來成績滑坡較大，但是來惠利卻一直不讓許國利插手管女兒的教育 問題，許為此壓力很大，心生矛盾。當談及此事時，許國利更突然落淚稱：「我愛她，可是我也恨她，沒有辦法。」

對來惠利親屬索償271萬餘元人民幣，許表示願意賠償，希望大家「不要把我當做惡魔」，對於該事件給兄弟姐妹帶來不好的名聲，他也表示歉意；此外，許國利的辯護律師提出精神鑑定，惟法院考量許的殺人過程心思縝密，並在事後進行了撒謊偽裝，且家族並沒有精神病史，故予以駁回。

許國利對指控其殺害來惠利及分屍的基本事實無異議，但辯稱工具並非為了作案特別準備，對附帶民事訴訟表示願意賠償。公訴人認為，庭上證據足以證實對許國利的指控，無需做精神病鑑定，且許屬有預謀犯罪，犯罪手段極其殘忍，社會影響惡劣，罪行極其嚴重。庭審當日中午結束，案件將擇期宣判。

被害人來惠利的4位家屬及親友因旁聽席位有限未能進入庭審現場，問起希望能得到什麼樣的判決結果，其中一位家屬只說了一個字：「死」。