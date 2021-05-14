女險遭駕校教練強姦 「那晚實在控制不了」聊天紀錄曝光

陳女士表示，事發後，林某昌通過微信多次聯繫自己，並承認「那天晚上實在是控制不了」。（取材自瀟湘晨報）

福建一陳姓女子日前舉報駕校教練猥褻，晚上約她練車，開到偏僻處意圖不軌，陳女說，要不是我極力反抗，可能就被強姦了，目前警方已列入調查。

瀟湘晨報報導，據陳女表示，駕校的教練林男6日約她外出練車，當晚7點半左右，陳女開著教練車，從三明市區出發，半小時後，來到一處較偏僻路邊的觀景台，林男提議下來休息一下。陳女覺得天很黑，就不想下車。

在林男的一再要求下，陳女下車走向觀景台。「我走在前面，他一下就從後面抱住我，嘴巴開始亂親，手也到處亂摸，不僅胸部，更隱私 的部位都直接摸過去。」

被陳女士指控涉嫌強姦未遂的林某昌。（取材自瀟湘晨報）

被驚嚇到的陳女開始劇烈反抗，迫使林男鬆開手，但只過了一小會，對方又開始摟抱她。

「我拚盡全力，用兩個胳膊撞他的肚子，大喊要報警，他才又鬆開。」陳女說，自己原本不想再坐教練車回城，但考慮到自己當時所在的地方很偏僻，且一個人很危險，最後還是坐上了副駕駛位。

不料，上車後，林男左手開車，右手又開始不停觸碰她身體的敏感部位。陳女說，當時林男還對自己說，身上某部位有反應，強抓她的手去摸：「當時真的是又氣又怕，真想跳車算了。」

回到家後，由於十分害怕，陳女沒有立刻報警。直到5月10日，家人發現她狀態不對，了解情況後馬上陪她去報警。

報導說，林男任職的駕校、三明明暢駕校負責人邱永燦表示，已經同意陳女的退費申請，如果公安 機關認定林男教練存在違法事實，駕校一定會將他開除。

目前兩人聊天紀錄曝光，事發後，林男通過微信 多次聯繫陳女，除了搭訕、道歉之外，還在微信裡承認「那天晚上實在是控制不了」，律師表示，現有證據已能證明教練強姦未遂。