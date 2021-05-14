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自冒風險！老婦橫穿籃球場被撞傷 學生免賠

中國新聞組／北京14日電
李婆婆被接球跑動的張軍撞倒在地。（取材自中國網）
李婆婆被接球跑動的張軍撞倒在地。（取材自中國網）

2019年11月，某大學籃球場自發組織籃球比賽，大學生張軍不慎將橫穿籃球場的李婆婆撞倒在地。法院一審判張軍擔責40%計1.2萬餘元，張軍上訴。法院二審判其免責。

綜合媒體報導，68歲的李婆婆在當天橫穿籃球場時。被張軍不慎撞倒在地。李婆婆受傷後被就近送往醫院治療，住院加門診治療，共計支付醫療費3.3萬餘元，其中張軍墊付6000元。其後，李婆婆找張軍索賠未果，將張軍及學校起訴，要求賠償5萬餘元，學校承擔連帶責任。

一審法院認為，張軍存在疏忽大意的過失，應承擔40%的責任，計1.2萬餘元；學校未盡到安全保障義務，應承擔10%的責任，計0.47萬元；李婆婆自行橫穿籃球場，疏忽自身應負的安全注意義務，自擔50%的責任。

張軍及學校不服一審判決上訴，二審法院認為，李婆婆作為完全民事行為能力人，應懂得籃球場明顯區別於一般道路，看到球場上有學生進行對抗性的籃球比賽，應當預見橫穿球場潛在風險，但李婆婆仍選擇橫穿球場，應視為「自甘冒險」行為，所產生的損害後果應由其自行承擔。

武漢市中級人民法院判令撤銷一審民事判決，駁回李婆婆的訴訟請求，一、二審案件受理費均由李婆婆承擔。

醫療費 武漢

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