72歲老婦被無繩狗撲倒 回家後竟猝死 狗主人拒賠償

趙老太太為自家田園犬辦理了狗證，事發時也牽著犬繩。但被告陳先生的邊牧犬卻因故未能辦理狗證，且在事發時未拴繩。（取材自都市快報）

北京 順義近日發生一起遛狗引發的命案，一位72歲趙老太太被無繩狗撲倒後猝死 ，其家屬將狗主人張某告到法院，索賠80餘萬元，但張某拒絕賠償，並指是老太太自己摔倒的。目前此案還在進一步審理中。

綜合媒體報導，今年3月12日晚23點38分許，趙老太太在小區遛狗時，被另一隻寵物犬撲倒。趙老太太雖然當時自己起身，但回家後卻突然暈倒，並在送醫後不治身亡，死亡原因被認定為猝死。悲痛的趙老太太家屬起訴了寵物犬的主人張某及其妻子，索賠80餘萬元。

5月12日，順義法院開庭審理此案，趙老太太的家屬認為，被告飼養的動物造成死者死亡，應當承擔侵權責任，且被告遛狗未拴狗繩，未對動物採取安全措施，要求賠償死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金共計80餘萬元。

不過，被告張某表示沒有任何攻擊加害行為，並拒絕陪償，稱老太太是在踢狗過程中後退時自己摔倒的，張某還補充，事發時接近凌晨，在小區封閉的草坪上遛狗，這種情況未未拴狗繩是合理的；針對趙太太家屬稱所說的逃離現場，張某也否認，事發後還有進行救治，並帶著禮品去慰問。此案還在進一步審理中。

而「老太被無繩狗撲倒後猝死」這個話題，衝上了微博 熱搜榜，大部分網民支持家屬向狗主人索賠，表示遛狗不栓繩是原罪。