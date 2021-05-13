蘇州快遞站再現「寵物盲盒」 死貓狗飄屍臭

蘇州中通快遞站再出現寵物盲盒，其中有動物已經死亡。（取材自華西都市報）

江蘇蘇州市郵政 管理局通報，虎丘區中通快遞站發現30個黑色塑料盒，拆開一看，裡面裝有活體貓狗，不少動物都已死亡，傳出陣陣臭味，還倖存的貓狗也都奄奄一息。這是繼成都之後，再次發現「寵物盲盒」的案件。

綜合媒體報導，志願者表示，虎丘區一處中通快遞站，發現了一批內含活體貓狗的快遞，其中一些活體貓狗已死亡，屍體發出了臭味，「當時有不少塑料快遞筐，我們發現的時候已經有味道了」，還有幾隻還處於存活狀態，但都奄奄一息，且有不同程度的疾病。

這些活體寵物先是用黑色的塑料筐裝著，之後外面用紙質快遞包裹裹上，透氣性十分不好。按照國家郵政局「規範活體動物寄遞」的具體要求，嚴禁違規發活物。

志願者表示，「活體寵物的貨運，哪怕是最近的城市，運輸費用也在幾十元（人民幣，下同）、上百元」，網上有些以低價傾銷的方式銷售活體寵物，再將寵物以快遞發送到全國各地，不僅很可能造成寵物死亡，還會攜帶一些傳染病。

華西都市報評論，「購買寵物」的行為，和買「寵物盲盒」完全是不同心理機制和驅動邏輯。前者是出於對動物真實的喜愛，後者則更多是基於那種由未知和「賭博」所帶來的「刺激感」。一旦答案揭曉，興奮過後，「善待寵物」是不可能的。