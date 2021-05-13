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兒時窮怕了！年薪140萬老董貪污上億 捨不得喝牛奶

中國新聞組╱北京13日電
吉林省信託有限責任公司原董事長高福波貪污上億，卻捨不得喝牛奶。（取材自百度百科）
吉林省信託有限責任公司原董事長高福波貪污上億，卻捨不得喝牛奶。（取材自百度百科）

吉林省信託公司原董事長高福波年薪140萬，位居正廳級領導幹部，卻仍然管控不了自己的貪欲，利用職務之便受賄、侵吞公共財物超人民幣億元，被調查後拿出逾100萬元行賄，日前被判刑20年，淪為階下囚。

據每日經濟新聞報導，延邊朝鮮族自治州中級人民法院日前判處高福波有期徒刑20年，並處罰金人民幣510萬元（約79萬美元）；沒收個人財產人民幣50萬元（約7.7萬美元），追繳違法所得財物，上繳國庫或發還相關單位。

中國紀檢監察報2019年的報導，當被問及違法犯罪的根本原因時，高福波答道：「是小時候家裡太窮，窮怕了。」

「我9歲那年曾發過誓，長大後一定要掙很多很多的錢，給家裡蓋新房子，讓家人天天吃餃子。」高福波回憶，1970年春節，他的母親和姊姊包好了除夕夜要吃的餃子，因為房子年久失修，牆皮掉了下來，餃子全部被埋在了泥土裡。他的母親和姊姊將帶土的餃子皮扒去，把餃子餡兒和沒粘上土的餃子放到小盆裡。「我母親和姊姊邊扒餃子餡兒邊流淚。」高福波回憶到此處有些傷感，那個除夕夜，他們家吃的是粘豆包，喝的是餃子餡兒湯。

1988年，師範畢業後的高福波在中學擔任教師，7年後，通過考試進入白山市人民銀行工作，至此開啟了他在金融系統的工作生涯。2007年6月，時年46歲的高福波被任命為吉林省信託公司黨委書記、董事長，跨入了正廳級領導幹部的序列。

任省信託公司董事長後，年薪達140萬元的高福波，在生活中對家人幾近吝嗇。「我們家早飯從來不喝牛奶，很少吃雞蛋，就喝點粥吃點鹹菜完事兒。」高福波認為，錢只要花，就會越來越少。

在接受調查的一個多月前，高福波和妻子在長春一同逛商場，妻子看上了一雙1200多元錢的鞋，雖然穿上很合腳，但妻子感覺太貴，把鞋放了回去。最終，他們選擇了一雙400多元的鞋。回到家後，妻子對他說：「還是貴的那雙穿著舒服。」

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