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吳越王墓被盜 175件文物追回 竊案發生年餘終公布

中國新聞組╱上海14日電
錢王陵園全景。（取材自臨安區委宣傳部）
錢王陵園全景。（取材自臨安區委宣傳部）

浙江杭州臨安錢鏐墓去年被盜，警方三緘其口，日前公布偵破。杭州公安局指全案共39人被捕，追回文物共223件；包括兩名盜掘錢鏐墓案疑犯，175件文物被全部追回。

香港01報導，經專家組踏勘案發現場，對錢镠墓受損情況進行評估分析。從踏勘情況看，有盜洞1個，直達墓室，部分隨葬品被盜出，但墓室結構性和完整性尚好。

據澎湃新聞報導，錢鏐是五代十國時期的吳越國第一代國王，其墓葬建於932年，位於錦城街道太廟山南坡。2001年6月，國務院公布臨安吳越國王陵（包括錢鏐墓、康陵、錢寬水邱氏墓）為第五批全國重點文物保護單位。

安吳越國王陵。（新華社）
安吳越國王陵。（新華社）

報導指出，公安部官網曾於4月25日發布《全國打擊文物犯罪專項行動成效顯著》，當中提及浙江省公安機關偵破了杭州臨安「3.24」系列盜掘古墓葬、倒賣文物案，抓獲39名疑犯，成功追繳秘色瓷、金玉腰帶等一大批極其珍貴的文物。

杭州日前通報錢鏐墓盜掘案件情況。市公安局副局長賈勤敏表示， 2020年5月23日，當局發現蔣某某等人前往廣州準備倒賣文物後，立即組織警力趕往，並在當地警方配合下成功將疑犯蔣某某、李某某、劉某抓獲，查獲金玉腰帶、古劍等一批珍貴文物。經審查，疑犯交代該批文物為2019年5月以來從錢鏐墓盜掘所得。

通報進一步指，公安機關成功破獲這一盜掘古墓葬、非法倒賣文物案，查明蔣某某等犯罪團夥盜掘錢鏐墓等古墓葬，並倒賣文物非法獲利的犯罪事實，目前共抓獲39名涉案疑犯，追回涉案文物共223件，其中實施盜掘錢鏐墓的疑犯有2名，經梳理核對疑犯作案時拍攝的文物照片，結合供述、辨認等情況，確認該墓被盜文物175件已全部追回。

警方通報錢鏐墓被盜案，追回175件文物。（新華社）
警方通報錢鏐墓被盜案，追回175件文物。（新華社）

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