四川學生墜樓亡爆「白花」示威 官方維穩 網路速冷

成都市第49中學前，有民眾向墜樓學生獻花致哀。（取材自新京報）

成都49中學高二學生墜亡事件要求真相的聲音越演越烈，前往聲援的民眾入夜不散，「白花」抗議引發中外媒體大幅關注。但事件在11日出現翻轉，當局稱家屬無異議後啟動維穩，迅速排除抗議現場。林父林母不再發聲、媒體也避談，網路迅速冷卻。

成都市49中學高二學生林唯麒9日母親節 當天在學校墜亡，由於校方拒絕讓家屬看監控，通報、送醫時間不合常理，並將家長拒之門外引發了質疑與陰謀論。

林唯麒的親友事發後在49中學校門外聚集要求校方交代，前往聲援抗議的民眾越來越多，且入夜不散，不僅媒體大幅報導，還引發境外網路社群與媒體高度關注這起在中國近年難得出現的大規模陳情抗議事件。

成都市成華區官方11日晚間7時發布通報聲稱，經現場勘驗、走訪調查、調閱監控、電子資料勘驗，提取書證、屍體檢驗，認定林唯麒是高墜死亡，排除刑事案件。還說公安 機關當天下午已依法將調查結論告知林唯麒家屬，「家屬對調查結論無異議」，還要求民眾「不信謠，不傳謠」。

林父的微博 10日就關閉，林母的微博也未再發文。媒體轉發官方通報後，也未再推出相關報導，網路迅速冷卻。

儘管官方啟動維穩，49中學校門外11日仍聚集大批抗議民眾，入夜後，他們手持白色薔薇花，隔著警方的封鎖線不斷高喊「真相」。網上一度傳出有「境外勢力介入」。

過程中，多名警員衝入人群抓人，導致人群四散高喊「警察打人」。影片顯示，有數名民眾被警方架走。據網友表示，這起抗議事件持續六小時後遭警方排除而落幕。

觀察者網報導，在成都市公安局成華區分局未發出通告之前，部分娛樂圈明星也在社交平台上發聲、轉發微博。

歌手霍尊11日轉發了死者母親的微博，並配文稱「嚴查嚴懲」。12日他的千人粉絲站「霍尊的神仙衣櫥」就宣布關站。粉絲站聲明指出，霍尊在不清楚更多事實真相的情況下發表個人意見，還公開diss粉絲，沒有擔當的行為讓人跌破眼鏡。