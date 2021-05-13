我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

成都學生校內墜樓亡 2小時後才通知 家屬控疑點重重

中國新聞組╱北京12日電
學生在水泵房以疑似以刀具割手腕。(視頻截圖)
學生在水泵房以疑似以刀具割手腕。(視頻截圖)

四川成都市第49中學一名高二學生9日在校內墜樓亡，校方拒絕讓父母見孩子最後一面，也拒絕查看錄像，引發家屬控訴疑點重重。網上甚至傳出教師迫害論，致現場聚集大批民眾聲討真相。新華社記者調查完整監控，發現該生在頂樓進入監控誤區，並披露該生用刀具割腕的畫面。

來源：YouTube

綜合媒體報導，第49中學高二學生林唯麒的母親表示，9日母親節當天傍晚5時40分開車送兒子到學校，「一個小時後就出事了」，事前毫無徵兆。當天凌晨，兒子還向她發簡訊說「媽媽，節日快樂」。

林母指出，9日晚9時接到學校通知，告訴她「兒子已經沒了」，校方告知死因是從樓道墜落，但學校不讓家長看監視攝影畫面，並第一時間遣散了班裡所有學生，並警告他們「三緘其口」。林母在校門口守到深夜，沒有獲得任何正面的回答。

家屬質疑，林唯麒傍晚6時40分墜樓後，為何救護車在晚間8時30分才趕到，晚間9時才通知家長，而且先把遺體送往殯儀館並阻止家人見面。

死者的母親抱著孩子的照片，坐在校門口。（取材自時代周報）
死者的母親抱著孩子的照片，坐在校門口。（取材自時代周報）

疑問未解，官方生硬又說明不清的通報在網上引發一面倒質疑聲浪，讓民眾認定必有隱情。

新華每日電訊評論指出，面對洶洶輿情，校方只發布「避重就輕」的通報，並未向家長和公眾提供有關事故原因的說法。央視網也稱輿情回應不應「遮遮掩掩」，以致激化矛盾、猜疑四起。

為此，新華社記者到成華區公安分局查閱警方調取的全部監控視頻。從9日晚6時16分林唯麒從所在班級教室後門離開，至6時39分44秒林唯麒出現在實驗樓5樓走廊盡頭，整個過程視頻監控連續完整。

由於死者生前攀爬進入的連接平台屬於無人活動區域，所以從6時39分至6時49分林唯麒沒有出現在監控視頻裡。現場監控並顯示林唯麒進入學校水泵房，手持一把疑似刀具數次割左手腕的畫面。

警方表示，因為相關監控是涉案（事）件證據，案發後，公安機關第一時間進行了調取封存。10日11時許，小林父親、親友及律師等一行三人到公安機關查看了全部監控視頻。

為何事發兩個小時才通知家長？學校安全中心主任米平回應說，因學生頭部受傷嚴重導致辨認困難，直到當晚7時54分才確認死亡學生身分。而網傳學校化學老師為留學名額實施迫害的質疑，警方查證後稱純屬謠言。 

學生上頂樓後，站到監器誤區，所以未留下跳樓影像。(視頻截圖)
學生上頂樓後，站到監器誤區，所以未留下跳樓影像。(視頻截圖)

公安 母親節 攝影

上一則

國際記者聯盟報告：中藉「疫苗外交」大外宣 捆綁一帶一路

下一則

美延長封殺華為 中轉威脅瑞典 嗆要反制愛立信

延伸閱讀

中學生墜樓亡 2小時後才通知家長 成都校方疑點重重

中學生墜樓亡 2小時後才通知家長 成都校方疑點重重
美不批中記者簽證延期 新華社駐美記者返中

美不批中記者簽證延期 新華社駐美記者返中
華春瑩嗆紐時報導：世界不應只有CNN、BBC

華春瑩嗆紐時報導：世界不應只有CNN、BBC
汶川地震13周年…14歲「豬堅強」彌留 網友不捨

汶川地震13周年…14歲「豬堅強」彌留 網友不捨

熱門新聞

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
中國經濟學家任澤平呼籲，中國全面開放生育刻不容緩，實在不行的話可先開放三胎。(美聯社)

中國專家：全面開放生育刻不容緩 先3胎也行

2021-05-11 10:46
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

批美操縱台 華春瑩：中國同意WHO向台通報疫情3次

2021-05-10 09:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體