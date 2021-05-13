成都學生校內墜樓亡 2小時後才通知 家屬控疑點重重

學生在水泵房以疑似以刀具割手腕。(視頻截圖)

四川成都市第49中學一名高二學生9日在校內墜樓亡，校方拒絕讓父母見孩子最後一面，也拒絕查看錄像，引發家屬控訴疑點重重。網上甚至傳出教師迫害論，致現場聚集大批民眾聲討真相。新華社記者調查完整監控，發現該生在頂樓進入監控誤區，並披露該生用刀具割腕的畫面。

來源：YouTube

綜合媒體報導，第49中學高二學生林唯麒的母親表示，9日母親節 當天傍晚5時40分開車送兒子到學校，「一個小時後就出事了」，事前毫無徵兆。當天凌晨，兒子還向她發簡訊說「媽媽，節日快樂」。

林母指出，9日晚9時接到學校通知，告訴她「兒子已經沒了」，校方告知死因是從樓道墜落，但學校不讓家長看監視攝影 畫面，並第一時間遣散了班裡所有學生，並警告他們「三緘其口」。林母在校門口守到深夜，沒有獲得任何正面的回答。

家屬質疑，林唯麒傍晚6時40分墜樓後，為何救護車在晚間8時30分才趕到，晚間9時才通知家長，而且先把遺體送往殯儀館並阻止家人見面。

死者的母親抱著孩子的照片，坐在校門口。（取材自時代周報）

疑問未解，官方生硬又說明不清的通報在網上引發一面倒質疑聲浪，讓民眾認定必有隱情。

新華每日電訊評論指出，面對洶洶輿情，校方只發布「避重就輕」的通報，並未向家長和公眾提供有關事故原因的說法。央視網也稱輿情回應不應「遮遮掩掩」，以致激化矛盾、猜疑四起。

為此，新華社記者到成華區公安 分局查閱警方調取的全部監控視頻。從9日晚6時16分林唯麒從所在班級教室後門離開，至6時39分44秒林唯麒出現在實驗樓5樓走廊盡頭，整個過程視頻監控連續完整。

由於死者生前攀爬進入的連接平台屬於無人活動區域，所以從6時39分至6時49分林唯麒沒有出現在監控視頻裡。現場監控並顯示林唯麒進入學校水泵房，手持一把疑似刀具數次割左手腕的畫面。

警方表示，因為相關監控是涉案（事）件證據，案發後，公安機關第一時間進行了調取封存。10日11時許，小林父親、親友及律師等一行三人到公安機關查看了全部監控視頻。

為何事發兩個小時才通知家長？學校安全中心主任米平回應說，因學生頭部受傷嚴重導致辨認困難，直到當晚7時54分才確認死亡學生身分。而網傳學校化學老師為留學名額實施迫害的質疑，警方查證後稱純屬謠言。