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海南美食博主吃「法螺」慘了 吞二級保護動物遭刑拘

中國新聞組／北京12日電
海南省一名美食博主錄製食用國家二級保護動物「法螺」的視頻，遭到刑事拘留。（視頻截圖）
海南省一名美食博主錄製食用國家二級保護動物「法螺」的視頻，遭到刑事拘留。（視頻截圖）

海南省瓊海市一名美食博主錄製食用國家二級保護動物「法螺」的視頻，並發布到網路社交平台，經舉報後，警方展開調查，隨後將該博主依法刑事拘留。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，海南省瓊海市公安局近日發布消息稱今年5月7日，潭門海岸派出所接到線索舉報，一名微博名稱為「阿壯鍋本人」的博主錄製食用國家二級保護動物「法螺」的視頻，於5

月6日發布到微博、抖音、B站等網路社交平台。潭門海岸派出所立即開展調查，查明該微博博主鄒某壯，男，35歲，海南省昌江人，係廚師兼美食博主，並迅速傳喚鄒某壯和購買「法螺」的吳某清(男，福建人，46歲)到所配合調查。

經查，吳某清於今年4月26日12時許，在瓊海市潭門鎮富港街港達漁業有限公司以70元人民幣的價格，從店主符某業(男，34歲，海南瓊海人)處購買一隻法螺(約15釐米長螺殻大部分為橘紅色)，然後在海鮮市場購買其他海鮮後，駕車返回昌江黎族自治縣昌化鎮，將其購買的法螺贈送給其朋友鄒某壯。隨後鄒某壯於4月27日將該法螺放入盤中清蒸。烹飪好後，在其朋友協助下錄製食用法螺視頻。5月6日，鄒某壯將所錄製視頻發布在微博、抖音、B站等網絡社交平台。

今年5月8日，瓊海警方對涉嫌危害珍貴、瀕危野生動物的犯罪嫌疑人吳某清、鄒某壯、符某業等三人依法刑事拘留。目前，案件正在進一步偵查辦理中。

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