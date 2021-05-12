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電瓶車進電梯起火 嬰燒傷雙腿粘連 同行外婆ICU搶救

中國新聞組╱北京12日電
電梯裡的電瓶車突然燃燒，5人受傷。（取材自紫牛新聞）
電梯裡的電瓶車突然燃燒，5人受傷。（取材自紫牛新聞）

成都一小區日前發生電梯內電瓶車起火，致5人受傷，其中包括一名不足半歲的女嬰以及她的外婆，兩人仍在重症監護室治療；據調查，起火原因初步認定為電瓶車著火引發，該電瓶車疑改裝過。

影音來源：YouTube

綜合正觀新聞、澎湃新聞報導，受傷女嬰父親張浩表示，因難以承擔治療費用，已透過網路眾籌平台、4萬網友支持，籌得120餘萬元；並表示，未來相關賠償落實後，會將這筆錢返還給捐款網友。據悉，最初籌款目標額被定為50萬元，很快就被籌滿；隨後，目標額調整為120萬元，不到一個小時即完成了籌款。 

據報導，小區業主王女士表示，「當時情況真的很緊急。寶寶和婆婆是從20多樓坐電梯下來的，電瓶車從7樓進去的，電梯下到1樓。看到有火還有燒傷的人衝出來，立馬打了120。」她還表示，目前嬰兒仍在ICU搶救，婆婆燒傷面積高達75％，正在動手術。「據目擊者說寶寶燒傷比較嚴重，手僵住了，兩隻腿已經燒傷到粘連在一起了，她才5個月大」。

報導指出，受害嬰兒母親透露，「物業和電瓶車主家人到現在未現身，沒有致歉也沒有來過醫院。寶寶情況危急，隨時都有生命危險。」

該小區還是有住戶將電瓶車放在樓道內充電。（取材自澎湃新聞）
該小區還是有住戶將電瓶車放在樓道內充電。（取材自澎湃新聞）

發生電動車自燃事故的9棟1單元右側電梯已經停運，但該單元內仍至少停有3輛電瓶車，甚至一輛電瓶車仍在樓道內充電。報導稱，小區物管表示，小區日常管理中也會要求電瓶車停入非機動車庫，但因為沒有執法權限，不能進行有效監管。

電動車 YouTube

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