追求不成被刪好友…甘肅男捅她20多刀 逃13年落網

楊剛涉嫌故意殺人、搶劫案，5月11日在甘肅省隴南市中級人民法院開庭審理。（庭審直播截圖）

甘肅徽縣13年前一起女子遭刺殺20多刀命案，兇嫌楊剛逃亡多年後終於落網，楊剛說，他這13年一直活在噩夢裡。甘肅省隴南市中級人民法院11日對這起故意殺人、搶劫案公開開庭審理。

上游新聞報導，庭審時，楊剛說，連捅女孩20多刀並非他的本意；一開始，他只是想追求對方，楊剛自稱，2007年，自己在甘肅徽縣一礦山打工時，認識在徽縣城關鎮經營理髮店的羅女，開始主動追求對方；二人相識十幾天，加過QQ好友，見過幾次面。一次，羅女稱自己租房缺錢，他便主動給了羅女1000元（人民幣，下同），但給錢後，羅女又不想跟他好，還把他從QQ好友中刪除，他很生氣，便想要回自己的錢。

楊剛稱，2007年10月20日10時30分許，他到羅女經營的理髮店想要錢，二人發生爭吵；羅女準備打電話報警，他奪下羅女手機 ，羅女開始喊叫，他拿起羅女平時幫人修鬢角的尖刀刺了羅女，至於捅了多少下，他也不知道。隨後，他收拾了現場，拿走羅女錢包裡的幾百元現金及一張存摺，拉下理髮店卷閘門後逃離。期間，他覺得，存摺及手機無用，便丟棄在路旁。

羅女父親記得，事發當日清晨7時左右，他去理髮店叫醒羅女後外出。回來時，卷閘門關著，他以為女兒外出，便在門外等。將近10時，理髮店卷閘門打開一條一尺多高的縫，裡面鑽出一個小伙子，小伙子用鑰匙鎖門，沒鎖上，便離開。羅女父親當時以為是理髮的人來取東西的，沒在意。不久，二女兒到店後，打開門發現出了事。

楊剛在外逃亡13年，徽縣警方通過大量摸排走訪，最終發現楊剛的行跡。楊剛被捕後說，過去13年，他一直活在噩夢裡，常常半夜嚇醒。

由於該案已經過去13年，楊剛作案時，究竟是要錢發生爭吵引發殺人，還是蓄謀搶劫殺人？此分歧成為庭審焦點。

被害人多名親友證實，案發前羅女已有戀人，不可能與楊剛產生戀情。而楊剛曾給過羅女1000元的說法，僅僅是楊剛自述，並無第三方證據。因此，被害人親屬認為，楊剛很有可能涉嫌蓄謀搶劫、殺人。被害者家屬認為，楊剛屬於謀財害命，手段太殘忍。

庭審最後，楊剛對被害人家屬表示道歉。該案將擇期宣判。