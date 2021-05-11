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青島豪門恩怨 子稱被父奪走公司、逼走2任妻？

中國新聞組／北京11日電
馬凱稱，自己創辦的公司被父親奪走。（取材自封面新聞）
馬凱稱，自己創辦的公司被父親奪走。（取材自封面新聞）

為了公司的經營權，青島一對億萬富翁父子反目成仇，對簿公堂。兒子馬凱指控，父親逼走自己的兩任妻子，搶走年營業額2億多元（人民幣，下同，約3112萬美元）的公司；父親馬向東則指控，兒子胡說八道，侵占公司1798萬（約279萬美元）公款。

封面新聞報導，46歲的馬凱是家裡獨子，父親曾是國企領導，馬凱在上海上了幾年班後，在父母要求下，回老家青島創辦了「高宇環保」公司。幾年後，高宇環保年營業額過億，成為了行業龍頭。

父子的決裂是從2017年的一場離婚官司開始。馬凱稱，由於第一任前妻一直沒有孩子，自己被父親逼著離婚。離婚時，為了不要讓前妻把財產分走，馬凱與父親偽造了一份2003年的「股東會決議」，記載著「高宇環保」是由馬向東與妻子出資成立，馬凱只是代持股分。

馬向東則表示，兒子的離婚自己並不知情，「股東會決議」也是真的。

股東會決議。（取材自封面新聞）
股東會決議。（取材自封面新聞）

2019年，馬向東憑著這分「股東會決議」起訴馬凱，將公司股權占為己有。馬凱說，自己沒想到，「我把他當父親，他卻沒把我當兒子」。法院一審判馬凱敗訴，馬向東立刻帶著一幫人闖進公司，先把監控拆了，再把保險櫃撬了，將裡面印章、營業執照、財務U盾和人事資料等都給搶了。

馬向東則表示，我們讓兒子代持股權，也想培養他，但是他代持股權後，對公司巧取豪奪，貪汙公司巨額資產，至少1798萬元。至於公章被搶是「賊喊捉賊」，都是馬凱和他的司機幹的。馬向東說，「我說虎毒不食子，在家裡我管不了你，國法、社會公理可以管你」、「但浪子回頭金不換，我們還是給他留了改正機會」。

二審庭審後，馬凱的第二任妻子受不了馬向東詆毀馬凱，給馬向東下了跪，結果妻子被馬向東羞辱是坐檯小姐。馬凱說，「她感覺我對父親太軟弱，愚忠愚孝，帶著兒子離開了我」。

如今，被親生父親逼到一無所有的馬凱，唯一的慰藉，就是還能去看看兒子。

高宇環保。（取材自封面新聞）
高宇環保。（取材自封面新聞）

股東會 保險

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