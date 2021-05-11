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取水出意外 雲南消防直升機墜洱海 4人遇難

中國新聞組／北京10日電
一架為現場清守火場、增濕作業的直升機在洱海取水時失事墮海。 (視頻截圖)
一架為現場清守火場、增濕作業的直升機在洱海取水時失事墮海。 (視頻截圖)

雲南大理一架直升機10日上午傳出墜入洱海，據媒體報導，該直升機屬森林消防局昆明航空救援支隊，機上有四名人員，全數罹難，飛機墜落原因正在調查中。由目擊民眾拍到的畫面中，可見直升機尾翼疑似在落水前冒出火花。

雲南大理市灣橋鎮灣橋村大沙垻山森林9日中午發生火災，調派2000多名人力全力撲救，已於10日清晨撲滅明火。不料隨後大理市委宣傳部官方微博通報，10日早上10時20分許一架消防直升機在執行清守火場、增濕作業的取水過程意外失控墜落洱海。

消息傳出後，附近居民立刻組救援隊，駕駛小船前往搶救，官方海事、消防及醫療團隊也趕赴現場搜救。

透過現場搜救，5月10日11時40分、15時15分許，先後搜救出2名機組人員，經現場及醫院全力搶救無效死亡。通過連夜搜救，5月11日02時55分許，找到另外2名機組人員，經現場醫療急救人員確認已無生命體徵。

網傳視頻顯示，一架直升飛機攜帶消防水桶準備取水，一度在空中盤旋翻轉，隨後突然下墜，且機尾疑似解體起火，下秒就掉入洱海。據了解，該架失事直升機隸屬於森林消防局昆明航空救援支隊，

來源：濠江日報

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