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天降一片枯葉重達幾十斤 佛山男被砸暈

中國新聞組／廣州11日電
一棵種植在人行道邊的近十米高的大王椰子樹上，幾十斤重的乾枯樹葉突然從天而降，剛好就砸到了一名路過男子的身上。 （取材自齊魯網）
一棵種植在人行道邊的近十米高的大王椰子樹上，幾十斤重的乾枯樹葉突然從天而降，剛好就砸到了一名路過男子的身上。 （取材自齊魯網）

廣東佛山路邊日前發生離奇一幕，一棵種植在人行道邊的近十米高的大王椰子樹（又稱「王棕」）上，幾十斤重的乾枯樹葉突然從天而降，剛好砸到一名路過男子身上。男子當場被擊暈，經醫護人員現場救護後清醒，被送往醫院進一步檢查。

據齊魯網報導，被砸中的男子當即倒地，不省人事，路人發現後急忙報警，警察和醫院的保安人員趕到現場，把壓在男子身上的樹葉抬到路邊，保安人員也推來擔架床。報導引發網友熱議，不少人都表示，直到看到照片中比人還大的樹葉，才相信樹葉可以將人砸暈。附近的居民則稱，這裏的大王椰樹葉掉落時有發生，這已經是第三次。

綜合媒體報導，全國多地都出現過「大王椰樹葉砸到人」的新聞。早在2015年，中國福建南靖縣就有人被路邊的大王椰樹葉砸中頸部，隨後倒地不起，雖然被送院搶救，但仍因傷勢過重，在半小時後宣告不治。據悉，事發時現場發出「砰」的一聲巨響，而涉事葉片重達30多公斤、長達4米多，當時是從10米高的樹頂掉落。

當地有民眾表示，煮飯用的電磁爐亦曾被樹葉砸到，由於她當時剛好離開，幸而逃過一劫，亦有老婦騎單車經過時，被樹葉砸中後座，只差一點就喪命；甚至有居民的車輛被樹葉砸出一個凹槽。對此，有專家就指出，常生長的大王椰樹葉一般不會脫落，但如果是枯枝或者受到外來襲擊，樹葉便很容易脫落，因此相關部門要加強巡查。

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