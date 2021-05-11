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抓豹 當局出動4000人搜山 90隻活雞誘捕

中國新聞組／北京11日電
用來捕金錢豹的雞隻。（取材自封面新聞）
用來捕金錢豹的雞隻。（取材自封面新聞）

第三隻脫逃的金錢豹蹤跡，至今仍沒有下落，很多民眾關心如何將豹子抓回。據悉，目前當局已組織4000多人上山搜查，帶著90隻活雞打算以食物誘捕，並啟動熱成像無人機、紅外線夜視儀等設備。

來源：YouTube

綜合媒體報導，當地目前已採取新搜捕方案，在水源地等豹子喜歡出沒的地域，安置監控，使用活雞誘捕，並在監控點附近分組布控，使用網槍、麻醉針等抓捕。

9日凌晨，搜捕人員啟動無人機熱成像後，一度發現金錢豹蹤跡，搜捕隊在轉塘街道何家村附近的山林上看到了金錢豹的身影，但在布防靠近過程中豹子再次跑掉。

據悉，杭州市公安局常務副局長費躍忠稱，連日來，杭州市投入搜尋力量4000餘人，出動獵犬85條、熱成像無人機450架次，配備紅外線夜視儀1080套，全力開展搜尋工作。

有搜救隊員透露，出逃的三隻豹子均為三周歲左右的幼豹。而第三隻比已尋到的兩隻年紀都更長一些，「大約快四歲了」。

富陽公狼救援隊隊長魯通表示，雖然第三隻豹子比已捉到的兩隻年紀都更長一些，但是還不具備捕獵功能，野生生存技能差。魯通推測，「牠在山上待久餓了，還是會想下來找東西吃。碰到人類，很可能會撲上去」。

杭州連日高溫破30度，除了搜救人員耗費大量體力，多隻獵犬也累到幾乎不能動彈。魯通馴養的獵犬「黑豹」爬山爬到一半，便熱得直哈舌頭，甚至直接趴到木叢上降溫。最後，「黑豹」是被主人魯通拎上山頂的。

有搜救隊員表示，「留到最後的豹子，一定是豹中精英，我們得盡力在牠沒傷害到人之前找到牠，讓牠回歸動物園。」

公安 動物園 高溫

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