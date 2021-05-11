忘關舍門、想賺五一財 2度「瞞豹」5人被抓

杭州市西湖區何家村張貼有關出逃金錢豹的公告。（新華社）

杭州野生動物世界發生的三隻金錢豹出逃事件引起極大關注，連日登上新聞熱搜榜。據悉，該野生動物世界之所以兩度瞞報，是為了怕影響五一連假賺錢機會，並私下自行開展搜捕。目前，公安 機關以涉嫌危害公共安全犯罪對公司法定代表人、總經理張德全等5人採取刑事強制措施。

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綜合媒體報導，事實上，早在4月19日上午，三隻豹子就逃逸了。4月21日，野生動物世界自行捕回第一隻豹子後，決定繼續瞞報，裝作無事發生，並私下進行搜捕，直至5月7日深夜，第二隻金錢豹被發現後，迫於壓力才向相關部門上報。瞞報天數長達18天。

而直到5月8日，該動物世界才正式「官宣」此消息，並在當天下午發布致歉聲明，稱「因考慮到出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公布會引起恐慌，未及時公布有關信息」。

至於豹子脫逃原因，管理部的負責人表示，兩名飼養員因打掃衛生時沒有按照規範，疑未關上舍門，才造成金錢豹逃逸。公司當時開會討論，為不影響「五一」營收 ，要求園內所有人禁止對外上報。

有媒體估算，剛過去的五一長假期間，該園接待了近10萬遊客，門票收入1800萬元人民幣。杭州野生動物世界的瞞報行為不僅引發眾怒，而它的致歉聲明更是讓批評聲四起。

新華熱評則質疑管理有短板，杭州野生動物世界對此固然負有重大責任，但根據相關法律，當地政府和職能部門對動物園 的安全經營也負有監管的責任，「不怕豹子腿快，就怕管理腿短」。

還有人質疑，杭州野生動物世界哪來的豹子膽？竟敢隱瞞金錢豹出逃真相，只是「自行搜尋」。