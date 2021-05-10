貴州男殺出軌妻 村民聯名求情… 最後被判無期徒刑

貴州男子殺外遇妻，村民憐憫代求情，最後法院判處無期徒刑。（取材自澎湃新聞）

貴州省福泉市女子黃麗（化名）先後和自家堂叔、表叔長期保持不正當男女關係，還懷孕墮胎 ；老實的丈夫劉前（化名）在多次求其回家遭拒後，憤然將妻子捅傷身亡。61位村民同情劉前聯署請願，請求從輕發落，最終法院判處劉前無期徒刑。

澎湃新聞報導，劉前與黃麗育有一子一女。為了維繫家庭生活，劉前長期在外省打工，黃麗則在家帶孩子。每年劉前都將自己大部分工資約人民幣三、四萬元錢匯款給妻子，用於日常開銷。

2018年，黃麗和劉前因為兄弟分家的事情鬧起矛盾，她提出了離婚但遭到拒絕。據報導，次年，黃麗外出打工，帶走家裡全部積蓄。在這近一年時間裡，劉前多次聯繫妻子但都無法聯繫上，他只好自己在家照顧兩個孩子。

2020年1月，劉前聽說黃麗回到了岳母家，他去找妻子希望她回家過年，卻遭拒絕。報導指出，同年1月28日（大年初四）上午，劉前開車載著母親和兒子、女兒一起到岳父家，和岳父、岳母、黃麗等人，到村民何某家拜年。拜完年的兩車人回到劉前家門口。劉前喊岳父岳母一家人到家裡坐一下，遭到拒絕；希望妻子回家，也遭其拒絕。

報導說，氣憤的劉前從家中拿了一把刀，藏在懷中，再次上前邀請妻子回家。這次，他還是遭到了拒絕。劉前失去了理智，掏出尖刀朝妻子的胸腹部連捅數刀，岳父發現後上前試圖奪刀，糾纏中也被劉前捅傷。見妻子倒在血泊中不再動彈，劉前舉起刀，捅向自己的肚子。

對於妻子與親戚搞不倫，劉前並非一無所知，他曾通過查看妻子的微信 有所察覺，但無力改變。

劉前在村民眼中，是一位平時話很少，不招惹事，在外務工的錢基本上都是給妻子家用；在劉前弟弟眼中，哥哥為人忠厚老實，很少說話，和鄰里關係不錯。在法院審理此案的過程中，劉前所在的福泉市某村61名村民聯名簽署了一份《請願書》，請求對被告人從輕處罰。