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12歲男童半夜去墳地看媽媽 民警得知原因哽咽了…

中國新聞組／北京10日電
12歲男孩深夜離家去墳地看望媽媽，民警心疼這孩子，輕拍男孩的背慢慢開導他。(取材自生活報)
12歲男孩深夜離家去墳地看望媽媽，民警心疼這孩子，輕拍男孩的背慢慢開導他。(取材自生活報)

凌晨1點的街頭，一12歲男孩離家獨行，他要去哪兒？發生了什麼？原來是爸爸有了新對象，男孩在學校受了委屈，想去墳地看望媽媽……。民警得知原因後瞬間哽咽，這個新聞也上了熱搜，很多網友表示「我也想媽媽了」。

生活報報導，江蘇南京一名12歲男孩4月21日凌晨1時趁著家人熟睡後，偷偷離開家，獨自打車回到了老家，但因為忘記具體地址，載他的出租車司機，果斷帶著男孩向警察求助。

影音來源：YouTube

據報導，當晚出警的南京市公安局六合分局的民警稱，凌晨1點多，他在街頭見到男孩後，孩子情緒低落，不願意透露家庭信息和外出原因，有點抵抗之意，執意要走，「等會兒好不好！」

「跟警察叔叔走，給你弄點吃的」。民警準備先將他帶回所裡，就拉著男孩往回走。在去派出所的途中，男孩開口說了一句：「我就想去媽媽墳上看看……」

報導稱，這讓民警瞬間破防，開始哽咽，民警一把摟住了孩子，「走！白天再去，哪有晚上去的？」

民警稱，「我的心當時咯噔了一下，作為一名父親，特別心疼這個孩子，我不知道他經歷了什麼事情，也不知該用什麼話安慰他，我就下意識摟住他，這樣可以給他點力量，讓他堅強些。」

報導說，在後續的了解中，民警才知道，男孩出走是因為爸爸有了新的對象，他在學校裡遇到了不開心的事情，情緒難以排解，所以想去媽媽墳地看看。

民警拍著男孩後背繼續開導：「以後遇到事情冷靜點，你好好學習，不要考慮其他，健康地成長，努力成為一個頂天立地的男子漢，就是對去世媽媽最大的慰藉。」

報導指出，後來男孩的情緒慢慢好轉了，半小時後，男孩家人趕到派出所，將孩子接了回去。

民警開導男孩這一幕，讓無數網友淚目，很多網友也表示「我也想媽媽了」。

12歲男孩深夜離家去墳地看望媽媽的事件，登上熱搜。(取材自生活報)
12歲男孩深夜離家去墳地看望媽媽的事件，登上熱搜。(取材自生活報)

警察 公安 租車

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