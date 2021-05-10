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杭州3豹外逃「瞞報」疑雲 扯出依托珍稀動物的藥企

中國新聞組／北京10日電
杭州野生動物世界金錢豹外逃事件引發全中國關注。(取材自界面新聞)
杭州野生動物世界金錢豹外逃事件引發全中國關注。(取材自界面新聞)

杭州野生動物世界三隻金錢豹外逃事件引發全中國關注，不過界面新聞記者發現，在杭州野生動物世界背後還關聯著一家「依托珍稀野生動物資源」的醫藥企業，目前國內的中醫藥龍頭上市公司片仔癀也被牽涉其中。

天眼查信息顯示，杭州野生動物世界背後企業主體為杭州野生動物世界有限公司，該公司大股東為龍暉集團有限公司（以下簡稱「龍暉集團」），持股46%，龍暉集團產業布局廣闊，覆蓋動植物園、馬戲團、動物繁育、房地產和醫藥等板塊。

影音來源：YouTube

在醫藥上，龍暉集團目前擁有參股子公司龍暉藥業有限公司，持股比為33.3%，該公司控股股東為知名中藥上市公司片仔癀，持股51.0%。2020年7月片仔癀首次實施外延式產業併購，當時業內聲音認為片仔癀此舉或為拿下龍暉藥業旗下安宮牛黃丸等知名中藥品種文號。

而引人深思的是，根據龍暉藥業官網自稱「龍暉藥業有限公司是一家集藥用研發和高附加值藥品生產、銷售為一體的中港合資現代化製藥企業。公司產品研發依托珍稀野生動物資源，以藥用研究開發為先導，以建設現代化製藥廠為生產基地，生產、銷售具有高技術含量，並具有自主知識產權的中成藥產品」。引人關注的是龍暉藥業所謂的「依托珍稀野生動物資源」是否與龍暉集團旗下業務板塊，尤其是野生動物園業務存在關聯？

在中成藥方面，龍暉藥業擁有獨家品種龜補腎口服液，另有安宮牛黃丸、西黃丸、鹿胎膏等傳統經典中成藥。

對此，片仔癀方面5月8日晚間對界面新聞記者回應稱，杭州野生動物世界金錢豹出逃一事」與我們無關」，「龍暉藥業主要是生產藥品，不涉及產品研發」。片仔癀還表示，公司所生產的產品中，麝香、牛黃算是珍稀的動物資源，但是「生產產品的採購來源是合規合法的，公司年度報告裡對採購模式是描述得非常清楚」。

植物園 動物園 中國

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