杭州「豹出沒」 3幼豹逃家7日 涉事動物園瞞報

浙江杭州有金錢豹外逃。（取材自央視）

繼直播黑龍江捕捉東北虎後，中國 網民昨天再全網圍觀捕捉「三隻豹」，驚悚的是，這三隻金錢豹是從浙江杭州野生動物世界逃走的。據報導，三隻豹可能1日就竄進了社區，但園方直到昨天相關單位展開圍捕才坦承有豹外逃並道歉，引發眾怒。官方已勒令動物世界停業並拘捕負責人追究瞞報等責任。截至今天上午，已驚險抓回兩隻豹。

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綜合報導，從1日起，距離杭州野生動物世界行車距離只有1.4公里的杭州市富陽區茶農，就在小區裡看見豹子並拍照，7日再有居民「與豹相遇」；有專家研判豹不可能出現在人多的地方，懷疑可能來自鄰近的杭州野生動物世界，但動物園 7日否認園內有動物逃逸，8日則詭異發出關園公告稱，因園區發生安全問題需及時處理和維護，暫停開放。不久後又刪除了公告。

8日下午，杭州富陽官方發布通告稱，地方上近日盛傳的「豹出沒」事件，經調查，確認是杭州野生動物世界出逃的三隻未成年國家一級保護動物金錢豹其中一隻，已派出特警等搜救人員、獵犬以及無人機、熱像儀等科技設備大規模搜尋，先捕回了一隻，昨天下午5時許再發現第二隻，這隻豹當時正被搜捕犬圍住，最後由動物園人員麻醉後捕獲並已送回動物園，目前豹已甦醒，呼吸平穩。

無人機於9日凌晨在何家村附近龍塢騎行公園西南方向山上再發現第三隻豹的行蹤，搜尋人員帶著十多隻搜捕犬和麻醉槍人員從外圍慢慢靠近，但這隻豹很警覺地跑掉了。搜尋人員形容「跑得像飛一樣」，不過大致範圍已確定，繼續搜尋中。

浙江杭州有金錢豹外逃。（視頻截圖）

「杭州野生動物世界」微信 公號則是在8日下午5時許發布道歉聲明稱，前期因考慮到逃出的未成年金錢豹攻擊性較低，擔心事件會引起恐慌，未及時公布，對此「我園深刻反思、深表歉意，誠懇接受社會公眾的批評和監督」。

對此，官方聯合調查組已入駐動物世界，徹查金錢豹外逃原因。杭州市富陽區人民政府新聞辦公室稱，已責令杭州野生動物世界立即關閉園區，進行停業整頓，並對野生動物世界主要負責人進行了控制。

但連日來「豹出沒」的傳言已讓附近小區居民人心惶惶，甚至有人因此搬離，在獲知杭州動物世界以擔心造成恐慌為由刻意「瞞豹」後，居民更是憤怒，批評園方草菅人命；網民也是一片罵聲，批動物世界的道歉聲明是硬拗，「瞞報就是瞞報，撒謊還說的清新脫俗」、「怕事鬧大，結果眼瞅著紙包不住火了」、「這是實施危害公共安全，追責！」。