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杭州抓外逃金錢豹 麻醉槍、搜救犬圍捕4小時

中國新聞組／北京9日電
第二隻金錢豹已經回到杭州野生動物世界。（取材自富陽區委宣傳部）
第二隻金錢豹已經回到杭州野生動物世界。（取材自富陽區委宣傳部）

杭州野生動物世界出逃的三隻金錢豹已捕獲兩隻，其中第二隻豹的圍捕過程因眾多媒體直播，引來特別關注。搜救隊員透露，他們花了4個小時搜捕第二隻金錢豹，救援犬因此還被豹子咬傷，並非如網傳所說，豹子被救援犬咬死。

上游新聞、界面新聞報導，浙江省杭州市富陽區金苑山莊7日出現疑似金錢豹。8日證實為杭州市野生動物世界出逃的未成年金錢豹，共3隻。杭州紅十字狼群救援隊隊員邵琦表示，上午接到任務後，便攜帶搜救犬進行搜捕工作。

救援隊帶了麻醉槍上山，第二隻金錢豹的搜捕工作用時4個小時，搜救犬發現金錢豹後，便大叫示警，沒有傷害金錢豹。但是豹子咬、抓傷了四五隻搜救犬，在獵犬臉上留下明顯血跡。

「被麻醉的豹子通過獵犬找到。獵犬沒有咬，主要是在叫。豹子沒有受傷，狗受傷了，（現場有）狗四、五隻。」邵琦說。

被麻醉捕獲的小豹子正在甦醒中，目前生命體徵平穩，已回到杭州野生動物世界。邵琦稱，他所在的狼群救援隊今晚或將開展第三次搜救行動。

至於有網民質疑「為何用烈性犬進行搜救」，難道不擔心會造成「豹狗兩敗俱傷」？邵琦對此並沒有回應。

此前網傳從杭州野生動物世界中逃脫的豹子被搜救犬咬死說法，杭州市富陽區政府宣傳部工作人員表示，後來被證實這是謠言。

對於第二隻豹一度被假消息「賜死」，有網民留言調侃稱「笑死，這豹也講政治性啊」、「豹動全網，官都動了，還不政治嗎？」「視頻都看見了，竟然還能搞成羅生門實在是絕」、「完了，會不會有人說視頻是美國栽贓陷害的」。

搜尋過程中，有搜救犬受傷。（取材自錢江晚報）
搜尋過程中，有搜救犬受傷。（取材自錢江晚報）

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