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「想賺錢要當中國人的狗」南韓電競選手辱華 遭抵制

中國新聞組／北京報導
鍾烈是「鬥陣特攻職業電競聯賽」的南韓電競選手。（取材自微博）
鍾烈是「鬥陣特攻職業電競聯賽」的南韓電競選手。（取材自微博）

電競比賽「鬥陣特攻職業電競聯賽」（Overwatch League，又譯守望先鋒）上月爆出辱華風波，南韓選手「Saebyeolbe」朴鍾烈宣稱「如果你想賺中國人的錢的話就要當中國人的狗」。

香港01報導，朴鍾烈的言論引起軒然大波，四支中國戰隊隨後就表明聯合全面抵制。時隔近一個月後，四支中國隊伍再發聲明，指將在相互尊重、團結一致的基礎下，恢復彼此之間正常的交流。

據報導，朴鍾烈當時在直播時抱怨在中國不能提及台灣、香港，「搞得話都不知道怎麼說了」。朴鍾烈其後就稱，曾經有隊員跟他說「如果你想賺中國人的錢的話就要當中國人的狗」，「所以我現在就當中國人的狗」、「中文都認真學了，我連『謝謝你的禮物』的中文都會說，我中文說得可好了」。

報導指出，朴鍾烈的言論引起軒然大波，其後微博上網名為「saebyeolbe56」的帳號發表兩則帖文，自稱就是朴鍾烈並就不當言論道歉，其中一則帖文甚至附上親自撰寫的道歉信。

與此同時，四支中國戰隊「成都獵人隊」、「上海龍之隊」、「杭州閃電隊」及「廣州衝鋒隊」，相繼在各自官方微博上表態，宣布全面抵制朴鍾烈有份參與的任何形式的活動，包括訓練賽、商業活動、媒體採訪等。

報導稱，四支中國戰隊7日凌晨再發聲明，指在鬥陣特攻職業電競聯賽聯盟的積極介入，以及在相關隊伍的通力協作之下，各方已於近期進行多輪的討論與協商，最終就本次事件達成一致意見。同時，所有隊伍一致同意，為在世界各地的粉絲們提供精采的競爭比賽是第一要務。

聲明最後稱，將在相互尊重、團結一致的基礎下，恢復彼此之間正常的交流。

中國 香港 微博

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