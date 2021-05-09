治整中國飯圈追星「倒奶」亂象 網信辦出手了

視頻中，大爺大媽們圍在水溝邊，集體蒐集瓶蓋並傾倒牛奶。（視頻截圖）

選秀節目「青春有你3」粉絲追星「倒奶」事件引發關注，再一次把「飯圈」問題拉到群眾視野。2021年「清朗」行動除了整治網上歷史虛無主義外，也將飯圈亂象列入治理重點。除了清理有害信息、加強平台監管責任，還要處置職業黑粉，引導青少年理性追星。

人民日報報導，國家網信辦8日指出，2021年清朗專項行動重點任務有幾個方面，包括整治網上歷史虛無主義，整治春節網絡環境，打擊網絡水軍、流量造假、黑公關，治理算法濫用行為、整治未成年人網絡環境、整治網上文娛及熱點排行亂象，規範網站帳號運營，整治PUSH彈窗新聞信息突出問題等。

對於選秀節目引起的「倒奶」事件揭露的飯圈亂象，網信辦網絡綜合治理局局長張擁軍稱，一些組織群體為了自身利益誘導青少年無底線追星，造成的結果是這些青少年在網上謾罵、互撕，包括人肉搜索、造謠攻擊、不當消費。

為此，今年的對此今年清朗系列專項行動將其列入治理重點。

清朗專項行動將清理網上有害信息、堅決處置職業黑粉及惡意營銷的群組帳號。同時落實平台監管責任，從嚴從重處罰縱容亂象的網站。並指導相關網站平台製定社區規則，規範粉絲群體網絡行為，「盡量從本源上解決問題，引導青少年理性追星」。