雲南女商人報復 輸液下藥毒死前夫 一審判無期

王永均。（取材自紅星新聞）

雲南一名女商人在前夫口服液中多次下農藥致其死亡，日前一審被判無期徒刑。

澎湃新聞報導，名下有多家企業的女老闆王永均，趁52歲的前夫趙萬軍在醫院輸液熟睡之機，將敵敵畏注射到趙萬軍的輸液瓶內，被醫務人員發現。王永均對前夫多次下藥之事由此案發。

雲南大理州中級人民法院日前對該案作出一審判決，王永均犯故意殺人罪，判處無期徒刑。

判決書顯示，1974年出生的王永均與趙萬軍於2005年9月9日登記結婚並育有一女。2009年5月11日，二人以感情不和為由協議離婚，但仍以夫妻名義共同生活。離婚協議載明，女方原經營的大理港城建材經營部、大理港城經貿有限公司、大理萬誠房地產 開發有限公司仍歸女方所有，債權債務也歸女方承擔。

天眼查信息顯示，王永均實際控制的大理老城隍廟文化旅遊產業發展有限公司於2012年10月31日成立，實繳註冊資本8700萬元（人民幣，以下同）。據雲南媒體報導，大理老城隍廟文化旅遊產業發展有限公司開發運營的「大理城隍城」項目，被列為雲南省省級重點扶持打造的文化產業項目之一。

趙萬軍。（取材自紅星新聞）

據報導，判決書顯示，法院認定，王永均和趙萬軍離婚後仍以夫妻名義共同生活，趙萬軍在公司經營方面過於獨斷，時常當眾打罵王永均，又因日常生活中積累的矛盾，王永均心生報復趙萬軍的念頭。

除往輸液瓶裡注射敵敵畏外，法院還查明，王永均多次將含有百草枯成分的農藥混入口服液中給趙萬軍服用，最終致其多器官損傷、器官功能衰竭死亡。

報導稱，判決書顯示，趙萬軍的現任妻子及三個未成年孩子向王永均提出1.4億餘元民事賠償。不過一審判決王永均賠償附帶民事訴訟的相關費用共計57萬2353.30元。