我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

雲南女商人報復 輸液下藥毒死前夫 一審判無期

中國新聞組／上海9日電
王永均。（取材自紅星新聞）
王永均。（取材自紅星新聞）

雲南一名女商人在前夫口服液中多次下農藥致其死亡，日前一審被判無期徒刑。

澎湃新聞報導，名下有多家企業的女老闆王永均，趁52歲的前夫趙萬軍在醫院輸液熟睡之機，將敵敵畏注射到趙萬軍的輸液瓶內，被醫務人員發現。王永均對前夫多次下藥之事由此案發。

雲南大理州中級人民法院日前對該案作出一審判決，王永均犯故意殺人罪，判處無期徒刑。

判決書顯示，1974年出生的王永均與趙萬軍於2005年9月9日登記結婚並育有一女。2009年5月11日，二人以感情不和為由協議離婚，但仍以夫妻名義共同生活。離婚協議載明，女方原經營的大理港城建材經營部、大理港城經貿有限公司、大理萬誠房地產開發有限公司仍歸女方所有，債權債務也歸女方承擔。

天眼查信息顯示，王永均實際控制的大理老城隍廟文化旅遊產業發展有限公司於2012年10月31日成立，實繳註冊資本8700萬元（人民幣，以下同）。據雲南媒體報導，大理老城隍廟文化旅遊產業發展有限公司開發運營的「大理城隍城」項目，被列為雲南省省級重點扶持打造的文化產業項目之一。

趙萬軍。（取材自紅星新聞）
趙萬軍。（取材自紅星新聞）

據報導，判決書顯示，法院認定，王永均和趙萬軍離婚後仍以夫妻名義共同生活，趙萬軍在公司經營方面過於獨斷，時常當眾打罵王永均，又因日常生活中積累的矛盾，王永均心生報復趙萬軍的念頭。

除往輸液瓶裡注射敵敵畏外，法院還查明，王永均多次將含有百草枯成分的農藥混入口服液中給趙萬軍服用，最終致其多器官損傷、器官功能衰竭死亡。

報導稱，判決書顯示，趙萬軍的現任妻子及三個未成年孩子向王永均提出1.4億餘元民事賠償。不過一審判決王永均賠償附帶民事訴訟的相關費用共計57萬2353.30元。

兩人經營的大理城隍城。（取材自紅星新聞）
兩人經營的大理城隍城。（取材自紅星新聞）

房地產

上一則

特斯拉追撞身亡司機 疑為韶關退休官員

下一則

厄瓜多22歲中國女翻譯 下班回家途中失蹤、遇害

延伸閱讀

軍人不堪小三需索無度 輕生明志「榮譽是生命」

軍人不堪小三需索無度 輕生明志「榮譽是生命」
1.5億隻毛毛蟲羽化成蝶 雲南預告520將「蝴蝶大爆發」

1.5億隻毛毛蟲羽化成蝶 雲南預告520將「蝴蝶大爆發」
見怪不怪？雲南導遊怒懟遊客：孩子沒死就得購物

見怪不怪？雲南導遊怒懟遊客：孩子沒死就得購物
告特斯拉欺詐 天津二手車主一審勝訴：退一賠三

告特斯拉欺詐 天津二手車主一審勝訴：退一賠三

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低