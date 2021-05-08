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姦情自古出人命…手機定位捉姦 河北男捅傷2人

中國新聞組／北京8日電
朱華根據手機定位捉姦在車，並捅傷李玉、周軍，圖為示意圖。（視頻截圖）
朱華根據手機定位捉姦在車，並捅傷李玉、周軍，圖為示意圖。（視頻截圖）

河北滄州男子朱華懷疑妻子李玉出軌，他在老婆車內偷裝帶錄音功能的GPS定位器，發現第三者竟是自己同事周軍。夫妻倆一番衝突後，決定為了孩子和解。沒想到幾個月後李玉再次通姦，朱華根據定位捉姦在車，並捅傷二人。法院判朱華犯故意殺人罪，處三年半有期徒刑，並在判決書寫到，古人訓語「姦情自古出人命」。

綜合媒體報導，李玉、朱華結婚多年，育有兩個孩子。幾年前，朱華隱約感覺到妻子出軌了，可他不知道妻子出軌的對象到底是誰。2019年秋天，朱華為了找到妻子的出軌證據，特意買了帶有錄音功能的汽車GPS定位器，安裝在自家轎車的方向盤下方。

該年10月某日，朱華跟李玉原本要一同外出，李玉卻以要接從遠方回來的孩子為由，讓朱華先行前往。但事後打給李玉卻無人接聽，於是朱華打開GPS定位器，透過錄音聽到妻子和一個男人對話，聲音很耳熟，正是自己同事周軍。

回家後，朱華忍不住質問妻子，雙方發生激烈衝突，最後為了小孩沒有離婚，而是「你有錯你改，我有錯我改」。但之後李玉與周軍並沒有斷了關係。

2020年6月某日，朱華將一支帶有GPS定位功能的手機丟在轎車後備箱，隔天發現轎車在一個偏僻的地方，打開監聽，聽到妻子與周軍在車內的聲響。朱華認為，這是在挑戰他的底線。

他帶了兩把刀，騎上電動車趕去。在村內的高架橋下，朱華看見李玉和周軍坐在車後座上，光著腳玩手機。

朱華掏出手機錄視頻，李玉和周軍毫不在意，說著「錄吧、錄吧」。朱華氣得捶打周軍頭部，周軍下車，朱華掏出刀械捅向周軍數刀，李玉擋在朱華面前也被捅了，這時朱華才停下攻擊。最後，朱華打電話求救，李玉開車載著周軍和朱華離開。

法院日前判決朱華犯故意殺人罪，判處有期徒刑三年六個月。法官判決書中提到：「古人訓語『姦情自古出人命』，偷情者或出軌者都是對夫妻關係的不忠不貞。」

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