紅衣女25樓陽台跳舞墜亡 網嚇：在回魂夜找人報仇

紅衣女子在25樓陽台圍欄外跳舞。（取材自極目新聞／網民提供）

海南三亞驚傳一起驚悚的跳樓命案。一名全身紅色的女子在25樓陽台圍欄外詭異熱舞，隨後墜樓慘死。發生墜樓前，有男子敲開屋門勸阻稱「很危險」，屋內女子稱「拍視頻呢。」

綜合媒體報導，網傳視頻顯示該女子一頭紅髮，穿紅衣、紅裙、紅鞋，站在陽台外一隻手抓護欄，另一隻手高舉做舞蹈搖擺動作。據了解，物業保安上門阻止該女子時，曾被其告知「沒事的，我在拍視頻」。此後有人拍到紅衣女子墜樓瞬間，及警方在女子墜落位置調查的視頻。

來：YouTube

還有部分網民通過放大網傳視頻後注意到，涉事房間中還有另一名男子舉著手機從室內拍攝陽台外的女子。通過網傳物業上門勸阻的視頻中也能看到，女子在陽台外跳舞時是一名男子為保安開的房門。

據報導，事發房間是一家民宿 ，有鄰居透露，女子所在樓層為25層，「她可能是個遊客，住在那家民宿裡。」

三亞市公安 局天涯分局發布通報稱，經查，該女子（史某某，41歲）站在房間陽台外跳舞時墜樓，房間內留有一封遺書。

一紅衣女子在25樓陽台圍欄外跳舞時意外墜樓。（取材自極目新聞／網民提供）

遺書中講到，女子有兩個願望，第一是願將器官捐給善良感恩的人替自己完成夢想，第二是希望把骨灰撒進大海中。網傳圖片顯示，該份遺書內容為打印文字，僅附有一個手寫簽名，且該紙張經過多次折疊。但未能證實該遺書的真實性。

網友看後嚇瘋稱，「鄰居可能會直接搬離吧，紅色衣服紅色鞋子紅色帽子著實讓人害怕」、「 房東真倒楣」、「從頭到腳一身紅這種自殺方式，多大仇」、「衣服加上她的動作，好詭異」、「穿一身紅色自殺，我猜心裡面一定有很深的恨吧」、「連鞋子都是紅色的，而且都是鮮紅的」、「主人也挺慘，正常租房子出去，現在變凶宅了，而且全身紅自殺的，很邪門的」。

也有網民見該名女子身穿紅衣，認為是模仿周星馳電影 「回魂夜」，死前穿上紅衣在回魂之夜找人報仇。