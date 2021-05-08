我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

中國新聞組／北京8日電
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

特斯拉近期在中國頻傳維權事件，屢被控「煞車失靈」。7日廣東韶關一輛特斯拉像砲彈一樣撞向貨車尾部，駕駛座徹底撞毀，司機當場死亡。有網友根據視頻研判事故當下時速150公里，且毫無煞車跡象，聯想是否因煞車系統釀事故。特斯拉相關人士回應稱，等待調查結果。

特斯拉追尾貨車。（視頻截圖）
特斯拉追尾貨車。（視頻截圖）

中國基金報報導，5月7日12時許，一輛小型貨車由西往東方向行駛至湞江區五里亭鳳凰路時，被一輛特斯拉追尾碰撞，造成特斯拉駕駛人當場死亡。

從事發的監控視頻來看，這輛特斯拉在碰撞時有明顯向右側打方向的跡象，但由於車速過快，車輛發生轉向不足，最終駕駛員側追撞貨車的右後部，巨大的衝擊力將貨車推向馬路旁花叢，再反彈回馬路上，占據另一條行車線。

來源：YouTube

涉事特斯拉的駕駛座受損嚴重、一側前輪脫落，司機被抬後，已無生命迹象，貨車司機則無礙。

從車輛行駛軌跡和速度來看，車輛大概是由駕駛員人工駕駛，事發前並沒有明顯的煞車痕跡，碰撞後在現場留下了數十米長的車輪軌跡，網民估計事發時車輛時速達150公里。

韶關市公安局湞江分局交警大隊民警接報到場處置，發現特斯拉車主超速行駛，失控追尾前方正在行駛的貨車，撞向道路中間護欄，車頭嚴重變形，司機被卡在車座不能動彈，腹部有貫穿傷，傷勢嚴重，已無意識。事故原因正在調查中。

特斯拉 中國 公安

上一則

涉蓋茲緋聞 王喆控告網路霸凌：一粒塵壓身上是座山

下一則

紅衣女25樓陽台跳舞墜亡 網嚇：在回魂夜找人報仇

延伸閱讀

特斯拉也晶片荒 中國製Model 3首次宣布調漲

特斯拉也晶片荒 中國製Model 3首次宣布調漲
特斯拉Q2產能 傳全數賣光

特斯拉Q2產能 傳全數賣光
美媒稱特斯拉第2季產能售罄 盤前股價應聲大漲

美媒稱特斯拉第2季產能售罄 盤前股價應聲大漲
特斯拉Q1中國營收飆2.3倍 達30.43億美元 計畫再擴廠

特斯拉Q1中國營收飆2.3倍 達30.43億美元 計畫再擴廠

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

2021-05-08 19:21
美國駐中國大使館簽證處5日在微博宣布階段性恢復學生簽證申請，但短片引發爭議，館方後來刪除貼文，並發表道歉聲明。(微博截圖)

美駐中使館恢復留學簽證 小狗爬牆短片被指侮辱

2021-05-06 09:01
上月底升空的中國的長征五號B遙二運載火箭，在不受控制情況下墜落，部分殘骸可能會落在地球未知地點。美聯社

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

2021-05-08 12:50
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

2021-05-07 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低