時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

根據網傳視頻，5月7日，一輛特斯拉轎車在公路上追尾一輛貨車，並造成該貨車失控撞向路中央隔離帶。（視頻截圖）

特斯拉 近期在中國 頻傳維權事件，屢被控「煞車失靈」。7日廣東韶關一輛特斯拉像砲彈一樣撞向貨車尾部，駕駛座徹底撞毀，司機當場死亡。有網友根據視頻研判事故當下時速150公里，且毫無煞車跡象，聯想是否因煞車系統釀事故。特斯拉相關人士回應稱，等待調查結果。

特斯拉追尾貨車。（視頻截圖）

中國基金報報導，5月7日12時許，一輛小型貨車由西往東方向行駛至湞江區五里亭鳳凰路時，被一輛特斯拉追尾碰撞，造成特斯拉駕駛人當場死亡。

從事發的監控視頻來看，這輛特斯拉在碰撞時有明顯向右側打方向的跡象，但由於車速過快，車輛發生轉向不足，最終駕駛員側追撞貨車的右後部，巨大的衝擊力將貨車推向馬路旁花叢，再反彈回馬路上，占據另一條行車線。

來源：YouTube

涉事特斯拉的駕駛座受損嚴重、一側前輪脫落，司機被抬後，已無生命迹象，貨車司機則無礙。

從車輛行駛軌跡和速度來看，車輛大概是由駕駛員人工駕駛，事發前並沒有明顯的煞車痕跡，碰撞後在現場留下了數十米長的車輪軌跡，網民估計事發時車輛時速達150公里。

韶關市公安 局湞江分局交警大隊民警接報到場處置，發現特斯拉車主超速行駛，失控追尾前方正在行駛的貨車，撞向道路中間護欄，車頭嚴重變形，司機被卡在車座不能動彈，腹部有貫穿傷，傷勢嚴重，已無意識。事故原因正在調查中。