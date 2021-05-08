選秀倒牛奶事件 蒙牛真果粒致歉：將反思整改

真果粒針對倒奶事件道歉。(視頻截圖)

選秀節目引發倒牛奶 風波，蒙牛「真果粒」7日通過微博 發出致歉聲明：「作為『青春有你3』的贊助商，我們高度重視並主動與節目組多次協商。我們完全支持並積極配合愛奇藝及節目組的整改措施，確保妥善處理。」但新華社發表評論指出，愛奇藝和蒙牛真果粒道歉了，但真問題並沒有解決，應該從源頭入手，加強對選秀節目的全鏈條管理。

界面舉報報導，該聲明指出，「對於浪費牛奶飲品的行為，我們無比痛心並堅決反對一切形式的食品浪費。對於由此產生的不良社會影響，我們深表歉意，並將深刻反思，積極整改，切實履行社會責任，避免此類事件再次發生。」

新華社7日發表題為「選秀節目亂來不能止於叫停」的評論文章指出，愛奇藝和蒙牛真果粒道歉了，但真問題並沒有解決。

對異化的選秀，要從源頭入手，加強對選秀節目的全鏈條管理。一方面，要把控好節目內容和價值取向，推動節目以合理的環節設置，營造良好的選秀生態和正確的審美導向；另一方面，也應督促各選秀節目完善投票 流程、規範投票機制，對誘導粉絲進行非理性消費的，對參與其中的攫取不當利益的資本方，包括所謂明星工作室、粉絲後援會等要嚴懲不貸。