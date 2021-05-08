帶笑宣傳「死亡賠120萬」上熱搜 中國人壽挨轟致歉

一則中國人壽宣傳「客戶意外身亡獲賠120萬元」的視頻在網路熱傳。(取材自中國基金報)

中國 人壽再上熱搜。近日，一則中國人壽宣傳「客戶意外身亡獲賠120萬元(人民幣，約18.6萬美元)」的視頻在網路熱傳。視頻顯示，幾名肩披中國人壽綬帶的人員抬著寫有「張某某先生意外身故獲賠1200000元」的理賠單，浩浩蕩蕩地走在街上。此舉引發網友強烈質疑，並一度衝上微博熱搜。中國人壽7日公開道歉，並表示已將涉事的分公司經理免職。

中新網報導，保險 員不但披露客戶姓名，還把意外死亡的不幸拿來公開宣傳，引發網友眾怒，痛批這種行徑沒人性、沒底線；「人家辦喪事，你當喜事」；還有人嘲諷「就差寫上祝賀兩個字」。許多網友認為，意外死亡本該理賠，連這也拿來宣傳，可見保險業亂象叢生，應該整頓。

中國基金報報導，中國人壽重慶市分公司7日發布致歉聲明稱，永川支公司在對一位意外身故客戶的家屬作出大額賠付的過程中，相關工作人員出現不當宣傳行為，造成惡劣影響，對此，中國人壽向客戶家屬和廣大民眾表示深深的歉意。

中國人壽方面還表示，公司已誠懇向客戶家屬當面致歉並取得諒解，同時對支公司經理進行免職處理，並對其他相關人員開展批評教育 。