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G7代表變身八國聯軍 烏合麒麟新作諷：120年了還在做夢

中國新聞組／北京8日電
中國著名插畫師烏合麒麟7日再推出新作「老照片」，諷刺西方國家相隔120年，依然企圖聯合制華。(取材自微博)
中國著名插畫師烏合麒麟7日再推出新作「老照片」，諷刺西方國家相隔120年，依然企圖聯合制華。(取材自微博)

經常發表政治風格畫作的中國著名插畫師烏合麒麟，7日再推出新作「老照片」。他將日前七大工業國集團(G7)外長們的合照繪製成一張老照片，照片中G7外長「變身」清朝末年的八國聯軍造型，並配文諷刺「上次這幫傢伙為了中國搞在一起還是1900年，120年了，還在做夢。」

中國著名插畫師烏合麒麟7日再推出新作「老照片」，諷刺西方國家相隔120年，依然企...
中國著名插畫師烏合麒麟7日再推出新作「老照片」，諷刺西方國家相隔120年，依然企圖聯合制華。(取材自微博)
G7與會代表4日在英國倫敦蘭卡斯特宮拍攝合影。（新華社）
G7與會代表4日在英國倫敦蘭卡斯特宮拍攝合影。（新華社）

觀察者網報導，在烏合麒麟的筆下，八國聯軍穿著當年各自的軍服，外貌變成日前到英國出席G7外長會議參與的七大工業國外長，以及歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾；當初侵華的八國聯軍成了「老G7」。

原G7外長們合影照片中「G7」字樣下的「United Kingdom 2021」（英國2021年），改成了「Invaders United Kingdom 1900」（侵略者英國1900年），這行字提醒著人們八國聯軍侵略和掠奪中國的那段歷史。當年以鎮壓義和團之名掠奪及瓜分中國的八國聯軍，在照片中筆挺地以「社交距離」站開。

本月4日在倫敦，七國集團代表會晤後也有八人合影，由左依次為：波瑞爾、德國外交部長馬斯、義大利外交部長迪馬尤、英國外交大臣拉布、日本外務大臣茂木敏充、法國外交部長勒德里安、加拿大外交部長賈諾、美國國務卿布林肯。

報導說，除戴著口罩外，畫中的人跟八國聯軍的穿戴打扮一致；G7這一幕似曾相識，彷彿開起了「歷史倒車」。百年後，當初的「列強」們搖身一變，用所謂的「發達國家」身分繼續干涉中國內政。不同的是，奧匈帝國換成了加拿大，俄羅斯退出。

「老照片」中的角落還有個「亮點」，一個戴著白色口罩的印度代表正在輸液，暗示目前印度新冠疫情失控，連當時赴英國與會的兩名印度代表團成員都確診，即使打著點滴也要合影的印度看起來「自身難保」，諷刺值滿點。

G7 中國 英國

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