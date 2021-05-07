愛情與發財難抵抗 杭州女中情毒 哭訴被詐82萬

女子在網上遇到溫柔男，被他的甜言蜜語給打動。(取材自杭州日報)

「前前後後，我一共打出了82萬多，我自己都不知道我怎麼會相信他…」杭州南苑派出所裡，一名30歲的姑娘向警方哭訴，她在網上結識一名男子，原以為戀愛運降臨，但在男子的勸說下，她陷入「殺豬盤」套路，一次又一次貸款 參與男子的投資 ，最後男子網上消失，中了「情毒」的女子戀愛、錢財皆成空。

杭州日報報導，30歲的曾姓女子在小紅書App 結識一名叫周強的男子，單身姑娘禁不起對方甜言蜜語攻勢，與素未謀面的他在網上陷入熱戀。

周強對曾女表示，有個投資軟件「同方國際」可以賺錢，曾女花520元小試手氣，竟立即賺了636元，之後數次充值「投資」都獲利、並能按時提現。

之後，周強要求曾女加大投資力度並充值30萬元辦理會員，曾女在周強的引導下向銀行貸款成為App會員後，她的投資帳戶突然開始「虧損」了。男子便推薦了自己的「舅舅」，要帶曾女做投資，把錢贏回來。

舅舅領路下，曾女「投資」突然又順風順水起來，為了領回自己在App中的賺280萬，曾女貸款30萬、又向朋友借了13.8萬，但就在她將錢全投入App公司後，男友和舅舅的訊息開始已讀不回，最後他們更換QQ網上消失。

「我中了情毒，也中了發財夢的毒……」損失82萬元（約12萬美元)的曾女向南苑警方報警後悔不已，聊天過程中她有過疑慮，但是最終還是被甜言蜜語衝昏頭。