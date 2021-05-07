我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

愛情與發財難抵抗 杭州女中情毒 哭訴被詐82萬

中國新聞組／杭州7日電
女子在網上遇到溫柔男，被他的甜言蜜語給打動。(取材自杭州日報)
女子在網上遇到溫柔男，被他的甜言蜜語給打動。(取材自杭州日報)

「前前後後，我一共打出了82萬多，我自己都不知道我怎麼會相信他…」杭州南苑派出所裡，一名30歲的姑娘向警方哭訴，她在網上結識一名男子，原以為戀愛運降臨，但在男子的勸說下，她陷入「殺豬盤」套路，一次又一次貸款參與男子的投資，最後男子網上消失，中了「情毒」的女子戀愛、錢財皆成空。

杭州日報報導，30歲的曾姓女子在小紅書App結識一名叫周強的男子，單身姑娘禁不起對方甜言蜜語攻勢，與素未謀面的他在網上陷入熱戀。

周強對曾女表示，有個投資軟件「同方國際」可以賺錢，曾女花520元小試手氣，竟立即賺了636元，之後數次充值「投資」都獲利、並能按時提現。

之後，周強要求曾女加大投資力度並充值30萬元辦理會員，曾女在周強的引導下向銀行貸款成為App會員後，她的投資帳戶突然開始「虧損」了。男子便推薦了自己的「舅舅」，要帶曾女做投資，把錢贏回來。

舅舅領路下，曾女「投資」突然又順風順水起來，為了領回自己在App中的賺280萬，曾女貸款30萬、又向朋友借了13.8萬，但就在她將錢全投入App公司後，男友和舅舅的訊息開始已讀不回，最後他們更換QQ網上消失。

「我中了情毒，也中了發財夢的毒……」損失82萬元（約12萬美元)的曾女向南苑警方報警後悔不已，聊天過程中她有過疑慮，但是最終還是被甜言蜜語衝昏頭。

女子在網上遇到溫柔男，被他的甜言蜜語給打動，圖為她按裝的投資App。(取材自杭州...
女子在網上遇到溫柔男，被他的甜言蜜語給打動，圖為她按裝的投資App。(取材自杭州日報)

投資 App 貸款

上一則

「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

下一則

習近平與國際奧會主席熱線 稱願加強疫苗合作

延伸閱讀

紐約客談／紐約防疫有成效 華人功不可沒

紐約客談／紐約防疫有成效 華人功不可沒
北美洲華文作家協會 雲端慶30周年

北美洲華文作家協會 雲端慶30周年
後備

後備
助殘設計賽 CSULA、台北科大拿下冠亞軍

助殘設計賽 CSULA、台北科大拿下冠亞軍

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
中國國家主席習近平。路透

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

2021-05-02 08:44
中國國家主席習近平致電印度總理莫迪，表達願合作抗疫。(路透資料照片)

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

2021-05-01 11:27
全球晶片供應持續短缺之際，美專家擔心大陸恐侵台並奪取台灣的半導體產業，圖為台積電總部大樓外觀。路透

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

2021-05-02 07:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世