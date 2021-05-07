雲南滇池「腰」沒了 上千建築入侵 南岸驚現「水泥山」

滇池南岸的長腰山上，建起大批別墅。 （取材自觀察者網）

中央第八生態環保督察組督察發現，雲南昆明著名景區滇池出現「環湖」貼線開發問題，占地逾三千畝的養生養老度假區項目，大量房屋建築與湖爭地。讓長腰山90%山體被鋼筋水泥包裹，喪失生態功能成為「水泥山」。督察組批評當地黨委、政府「只算眼前帳、不算長遠帳」，雲南省委要求提出整改措施。

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觀察者網報導，長腰山位於滇池南岸，對涵養滇池良好生態具有十分重要作用。「雲南省滇池保護條例」規定：滇池一級保護區禁止新建、改建、擴建建築物和構築物；二級保護區限制建設區只能開發建設生態旅遊、文化等建設項目。但二級保護區對生態旅遊、文化建設界定不明確，導致一些旅遊地產項目「打擦邊球」。

2015年1月以來，昆明諾仕達企業在長腰山區域，陸續開工建設滇池國際養生養老度假區項目。據調查，該項目規劃占地3426畝，約占長腰山總面積的92%，規劃建設別墅813棟、多層和中高層樓房294棟，建築面積225.2萬平方米。以健康養老產業之名，行房地產 開發之實。

目前規劃項目已全部實施，整個長腰山被開發殆盡。大量擋土牆嚴重破壞了長腰山地形地貌，原有溝渠、小溪全部被水泥硬化，林地、草地、耕地全部變成水泥地。長腰山喪失了生態涵養功能，變成「水泥山」。

報導指出，督察組批評當地黨委、政府在滇池保護治理上態度不堅決、「只算小帳、不算大帳，只算眼前帳、不算長遠帳」，沒有像保護眼睛一樣保護滇池。滇池保護長期無規可循，環湖開發、貼線開發現象愈演愈烈。相關職能部門履職不到位，督察組將進一步調查核實。