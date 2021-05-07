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連續劇開始了…車頂維權女車主告特斯拉 要求道歉賠償

中國新聞組／北京7日電
張女士（右）與代理律師付建。(取材自猛獁新聞)
張女士（右）與代理律師付建。(取材自猛獁新聞)

備受關注的特斯拉車頂維權事件有了新進展，河南車主張女士夫婦6日正式控告特斯拉上海、北京公司以及全球副總裁陶琳，訴求書面道歉及索賠精神損害賠償金5萬元。網友質疑訴訟為何未提「剎車失靈」，張女士丈夫、李先生稱「這才是第一集」，「要整就給他整連續劇」。

來源：YouTube

此前報導，河南車主張女士日前在上海國際車展身穿「剎車失靈」T恤，站在特斯拉展台的車頂維權。因擾亂公共秩序，被處以行政拘留五日。

猛獁新聞·東方今報報導，張女士夫婦6日正式提告特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司以及特斯拉公司全球副總裁陶琳。

訴訟狀顯示，原告要求特斯拉及陶琳停止侵害原告名譽權行為；並向原告書面賠禮道歉，在全國性媒體刊發道歉信，並將道歉信在被告官方微博連續置頂；此外，原告還要求被告賠償人民幣5萬元作為精神損失費。

張女士夫婦在訴訟狀表示，作為一名普通車主，因出現行車事故而與特斯拉公司發生產品質量爭議，特斯拉方面本應以實事求是、尊重客戶的態度積極協商處理。但對方公開發表無中生有，違背事實的不實言論，意在塑造自己無理取鬧、職業車鬧得負面形象。上述不實信息在互聯網上大量傳播、嚴重誤導社會輿論，對自己及其家屬的生活造成嚴重困擾。

部分網友對車主未就「剎車失靈」提告表達了質疑。李先生就此事回應稱，先就侵害名譽一事提告，「這才是第一集」，之後他們會再提告事故車輛、剎車失靈的問題，「一點兒一點兒跟他來，要整就給他整連續劇」。

發生事故的特斯拉車輛。(取材自猛獁新聞)
發生事故的特斯拉車輛。(取材自猛獁新聞)

特斯拉 北京 微博

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