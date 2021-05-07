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五一期間 驢友非法穿越秦嶺「鰲太線」 多人罹難

中國新聞組／北京7日電
據不完全統計，2012年至2017年，短短五年時間，「鰲太線」就累計走失、失蹤、死亡驢友多達46人。 （取材自瀟湘晨報）
據不完全統計，2012年至2017年，短短五年時間，「鰲太線」就累計走失、失蹤、死亡驢友多達46人。 （取材自瀟湘晨報）

據網友爆料稱，「五一」假期中，有驢友3日非法穿越秦嶺「鰲太線」，多人失聯。據了解，已有多人罹難，目前救援隊正在搜救失蹤者。

來源：YouTube

紅星新聞報導，參與救援的陝西曙光救援隊秘書長陳昫同6日表示，他們參與三起救援中，目前一人失蹤、一人遇難，還有兩個人已經確定位置，正等待救援。陝西省森林公安局第二分局相關工作人員表示，現在救援正在進行，傷亡情況還未知。

陳昫同表示，陝西曙光救援隊4日接到很多尋求救援的電話，並於當晚進山參與救援；他們正準備去救援兩位50多歲的女性驢友。「她們給我們發了座標，我讓她們原地等待救援，目前還不知道兩人的具體情況。」

陳昫同稱，另外一起救援中，一位女性驢友在與其他三位驢友一同穿越途中失溫，同行者遂決定其中兩人繼續前行、留下一男子陪她下撤。下撤過程中，過太白河時該女性驢友被捲入河中，5日在河道裡發現她的遺體，確定遇難。

在陳昫同看來，此次多位驢友失聯，主要原因是2日全中國出現雷電大雨，「鰲太線」突發冰雹、大霧等極端天氣，好多隊伍沒有經驗，準備不充分，所以出事了。

據華商報報導，「五一」假期中兩名驢友非法穿越「鰲太線」遇難，遇難者為一名男性和一名女性，分別來自內蒙古包頭和北京。陝西省森林公安局第二分局相關工作人員稱救援正在進行，傷亡情況還未知。

儘管非法穿越「鰲太線」要接受3000元人民幣(約464美元)的行政處罰，但還是會出現驢友自己走野路和讓當地村民帶領穿越的行為。

瀟湘晨報引述北京青年網視頻官方賬號報導，陝西省寶雞市太白縣宣傳部工作人員5日稱，已經確認的有13人涉嫌非法穿越，其中12人已經安全撤回。有1名江西籍隊員因為天氣惡劣，在大霧和積雪中走失了，正在搜救。

據不完全統計，2012年至2017年，短短五年時間，「鰲太線」就累計走失、失蹤、死亡驢友多達46人。 

【小檔案】鰲太線

「鰲太線」是縱貫秦嶺鰲山與太白山的主山脈，太白山為秦嶺山脈主峰，海拔3767米；鰲山是第二高峰，海拔3477米。兩山之間的徒步穿越路線，是秦嶺山脈最高的一段主脊，也被稱為「中華龍脊」。

多年來有許多驢友因穿越「鰲太線」發生事故，2018年山西眉縣和太白縣曾發布聯合公告，全面禁止穿越「鰲太線」。(資料來源：紅星新聞)

陝西曙光救援隊搜救現場。（取材自紅星新聞）
陝西曙光救援隊搜救現場。（取材自紅星新聞）

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