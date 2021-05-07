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「購買20個高顏值白人卵子」 四川教育大亨被爆赴美代孕產10女

中國新聞組／北京7日電
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)
網傳希望教育集團董事國外代孕生十孩，公司指是謠言。圖為示意圖。(取材自微博)

藝人鄭爽代孕風波未歇，中國再傳出一名教育事業大亨在國外購買高顏值白人美女卵子傳言。爆料者稱，這名汪姓教育大亨在國外購買了20個卵子並生下10個混血女寶寶，代孕終極目標是要達到「100個」。不過汪姓大亨任職的教育集團稱這些都是謠言，會報警追究。

澎湃新聞、時代周報報導，一份6日在社交媒體流傳的群聊微信聊天紀錄顯示，一位微信名「陳苗淼」的人稱，其月嫂剛從美國回來，並帶回一個一歲的代孕女孩，女孩的爸爸是汪某武。汪某武已經在國外購買了20個各領域的頂級卵子，每個卵子的價格四、五萬元人民幣(約6188至7735美元)，提供者身分是來自不同領域的模特、金融學博士、音樂家等，都是顏值高、髮色淺的美女。

「陳苗淼」稱，汪某武用自己的精子分別與這些卵子孕成胚胎，都是「女寶寶」，已出生的有十個嬰兒，代孕媽媽都是白人；還有十個胚胎被「凍著」保存，因還沒有找到合適的代孕媽媽。已出生的十個混血女寶寶中，老大快兩歲了，老九和老十今年4月剛出生，已帶回國的八個孩子由廣東月嫂照顧，因為「孩子要學廣東話，兩歲就要去香港上幼兒園。」

該聊天群隨後的聊天信息稱，這位「揮巨金代孕男」的代孕目標要達到「100個」，並將其身分指向希望教育集團執行董事汪某武。並指汪某武自己有兩個兒子，一個已經大學畢業，另一個在國外讀大學，由母親陪讀。

針對網傳汪某武代孕生下十個孩子一事，希望教育集團公司前台工作人員稱，「這些都是謠言。」並指汪某武目前在國外出差。公司公關部門已經在處理，會報警追究相關人員的法律責任。汪某武的父親則通過村支書回應表示：「我在住院，不方便說這個事。」

流出的聊天紀錄部分截圖。(取材自微博)
流出的聊天紀錄部分截圖。(取材自微博)

希望教育集團官網介紹，汪某武為公司執行董事、首席執行官兼總裁。另2019年11月27日，汪某武以21億元教育財富名列「2019胡潤百學．教育企業家榜」第31位。

希望教育集團成立於2007年10月，旗下有西南交通大學希望學院、貴州財經大學商務學院等六所本科學院和其他11所高職學院、2所技師學院。2018年8月，希望教育在香港聯交所市。

公開資料顯示，汪姓教育大亨是四川省簡陽市玉成鄉長樂村人。長樂村村支書表示，「汪某武很年輕時就出去經商了，回來的時間很少，目前老家只有他的父母居住。他父母七、八十歲了，身體也不是很好。 」媒體多次試圖聯繫汪某武，但對方電話一直無人接聽。

根據美國多個代孕機構數據，妊娠代孕的費用大約在10到15萬美元不等，如果指定白人孕母，報酬和流程費用可能需額外再加5萬美元。

流出的聊天紀錄部分截圖。(取材自微博)
流出的聊天紀錄部分截圖。(取材自微博)

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