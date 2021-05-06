雲南楚雄挖出3歲幼龍化石 長1.7米 愛吃蕨類和松柏
雲南大學脊椎動物演化研究院與中國科學院古脊椎與古人類研究所等單位，近日在雲南省楚雄州祿豐早侏羅世地層中，發現一個體長約1.7米的恐龍幼體化石，約3歲，不屬於任何已知屬種。這是該地區第二次發現蜥腳型類恐龍幼體化石。
央視網報導，該研究成果刊發在英文版的《地質學報》。本次研究材料由論文作者之一的艾天宇發現，包括部分頭骨，完整的頸椎、背椎和掌骨，以及股骨遠端和脛骨近端。骨組織學研究表明，這個標本正處於個體發育早期階段。通過與全球其他基幹蜥腳型類幼體進行對比，科研人員認為該標本年齡為3歲左右。該幼體化石的牙齒呈葉狀，是一類植食性恐龍，食物以蕨類和松柏類為主。
中國科學報報導，論文作者之一、雲南大學教授畢順東表示，該幼體化石遠未接近成年，蜥腳類化石壽命為40-50歲，成年個體約為20歲。
央視網指出，系統發育分析結果表明，這個標本屬於大足龍類，但相對於蜥腳形類仍較為基幹且不屬於任何已知屬種，與其他基幹蜥腳型類恐龍幼體演化關係較遠，這個標本有可能屬於某種未知的基幹蜥腳型類屬種。
雲南楚雄祿豐地區的蜥腳型類恐龍化石群富含大量的古脊椎化石，其中包括11個蜥腳型類有效屬。該項研究還首次對祿豐「紅層」的年代學、生物地層等資料進行整理，祿豐組屬下侏羅統，距今約2億年，目前是雲南省中生代含化石最豐富的地層單元。
上一則
上課愛講話…9歲童被老師扯髮 頭皮頭骨分離
下一則
FB留言