雲南楚雄挖出3歲幼龍化石 長1.7米 愛吃蕨類和松柏

雲南祿豐出土3歲恐龍幼體化石。（取材自央視)

雲南大學脊椎動物演化研究院與中國 科學院古脊椎與古人類研究所等單位，近日在雲南省楚雄州祿豐早侏羅世地層中，發現一個體長約1.7米的恐龍 幼體化石，約3歲，不屬於任何已知屬種。這是該地區第二次發現蜥腳型類恐龍幼體化石。

央視網報導，該研究成果刊發在英文版的《地質學報》。本次研究材料由論文作者之一的艾天宇發現，包括部分頭骨，完整的頸椎、背椎和掌骨，以及股骨遠端和脛骨近端。骨組織學研究表明，這個標本正處於個體發育早期階段。通過與全球其他基幹蜥腳型類幼體進行對比，科研人員認為該標本年齡為3歲左右。該幼體化石的牙齒呈葉狀，是一類植食性恐龍，食物以蕨類和松柏類為主。

中國科學報報導，論文作者之一、雲南大學教授畢順東表示，該幼體化石遠未接近成年，蜥腳類化石壽命為40-50歲，成年個體約為20歲。

系統發育分析結果表明，這個標本有可能屬於某種未知的基幹蜥腳型類屬種。（取材自央視)

央視網指出，系統發育分析結果表明，這個標本屬於大足龍類，但相對於蜥腳形類仍較為基幹且不屬於任何已知屬種，與其他基幹蜥腳型類恐龍幼體演化關係較遠，這個標本有可能屬於某種未知的基幹蜥腳型類屬種。

雲南祿豐恐龍幼體復原圖。（取材自中國科學報）

雲南楚雄祿豐地區的蜥腳型類恐龍化石群富含大量的古脊椎化石，其中包括11個蜥腳型類有效屬。該項研究還首次對祿豐「紅層」的年代學、生物地層等資料進行整理，祿豐組屬下侏羅統，距今約2億年，目前是雲南省中生代含化石最豐富的地層單元。