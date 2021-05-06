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情侶海邊激吻 上海保安狂喊10分鐘：漲潮了，別親啦

中國新聞組／北京報導
一對情侶緊緊摟著彼此，不顧周圍的潮水已將他們緊緊包圍，急的岸上一位大叔對著他倆聲嘶力竭：「別親了，漲潮啦」，喊了10分鐘，這對情侶才向岸邊走來。（取材自瀟湘晨報）
一對情侶緊緊摟著彼此，不顧周圍的潮水已將他們緊緊包圍，急的岸上一位大叔對著他倆聲嘶力竭：「別親了，漲潮啦」，喊了10分鐘，這對情侶才向岸邊走來。（取材自瀟湘晨報）

情侶牽手漫步海邊，是非常浪漫的事。但大海變幻莫測，遇到海水漲潮時，如果只顧浪漫不顧海浪，那是非常危險的。日前在上海奉賢海灣漁人碼頭，一對情侶緊緊摟著彼此，周圍四處海水不斷漲上來，兩人卻只顧浪漫，不知潮水已將他們緊緊包圍，急的岸上一位大叔對著他倆聲嘶力竭：「別親了，漲潮啦。」

瀟湘晨報報導，視頻裡那位大叔是漁人碼頭景區的保安章登洪。他說，當時時間已經來到了下午5點多，潮水漲到了遊客小腿肚的位置，絕大部分遊客都陸續上岸。只有這對情侶，還在繼續向海邊的方向走著。

保安們注意到這一情況後，也是第一時間喊住他們。

據師傅回憶，那天傍晚海邊大風陣陣，加上兩人離岸太遠，始終沒有聽到岸上眾人的呼喊。隨著潮水開始漫漫漲起來，眼看要危及他們的生命安全了。

章登洪說，「風大他們聽不到， 我就和他們擺手，他們就過來了，過來以後呢， 他們又停了， 我就準備脫了鞋下去，他們一看我脫鞋了， 他們就過來了， 因為我著急， 風大所以聲音就大了一點。」熱心助人的章登洪前前後後大概叫了10分鐘，總算是把這對小情侶叫「清醒」了。

報導說，沒有去過海邊的人，可能意識不到漲潮速度之快，有時候，就是你拍照發個朋友圈的功夫，就已經被潮水包圍了。幸好奉賢海灣的小情侶遇到了盡責的保安師傅，算是被喊回來了。

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