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老人混入婚宴偷手機賣掉後 竟回現場扮「熱心人」抓賊

中國新聞組／北京6日電
鄒某在現場扮演「熱心人」。(取材自紅星新聞)
鄒某在現場扮演「熱心人」。(取材自紅星新聞)

四川內江一名68歲的老人混入婚宴現場，趁賓客不備，「順手牽羊」盜走一名女士的手包，其中有人民幣3000餘元(約463美元)現金和手機、銀行卡等。更讓人沒想到的是，這名老人賣了手機，又返回現場當起了「熱心人」，又是指導餐廳調取監控視頻，又是出主意讓失主報警。民警到場後，通過調取監控，當場抓獲扮演「熱心人」的行竊老人。

紅星新聞報導，3日中午，在內江城區某餐廳參加婚禮的張女士敬酒後發現，原本放在座位上的手包不翼而飛，其中裝有現金3000餘元和手機、銀行卡等。

正當她和親友慌忙尋找時，一名頭戴耳機、身穿條紋服的「熱心大哥」主動站了出來，一邊安撫眾人，一邊指導餐廳工作人員調取監控視頻。

但因宴會期間人來人往，加上張女士的座位是在一柱子旁，一時無法確認包是被誰拿走的。見此情形，「熱心大哥」又稱宴會期間物品丟失，極有可能是被小偷偷了，為此給張女士出主意「趕快報警」。

接到報警後，內江市公安局市中區分局城西派出所民警趕到現場後，分析張女士敬酒時間節點，很快在餐廳一處過道的監控裡發現了端倪。

監控視頻中顯示，宴席期間，一名男子在張女士身後長時間徘徊，當張女士離開座位後，該男子趁機將張女士座位上的手包裝進褲子口袋，帶出了餐廳。

監控視頻顯示鄒某行竊後準備離開現場。(取材自紅星新聞)
監控視頻顯示鄒某行竊後準備離開現場。(取材自紅星新聞)

更讓民警沒想到的是，該男子一直頭戴耳機、身穿條紋服，其顯著的特徵讓民警迅速看出，這人就是張女士身旁的「熱心大哥」。

證據面前，男子無法抵賴，終於向民警承認盜竊的事實。原來，該男子鄒某今年68歲，中午混進婚宴後，發現張女士離開座位時手包被隨意放在座椅上，他便趁著席間人多混亂之際，將包裝進褲子口袋，帶出餐廳。取出包內現金後，隨手將手包和銀行卡丟棄在附近廣場的草叢裡，再以750元的價格賣掉了手機。目前，鄒某因涉嫌盜竊罪，已被警方刑事拘留。

鄒某指認所盜竊的物品。(取材自紅星新聞)
鄒某指認所盜竊的物品。(取材自紅星新聞)

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