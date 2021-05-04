我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

籃球賽爆歧視亞裔 少年球員被打到腦震盪

中國長征火箭未來幾天將「失控再入」

西安的哥車內猝死 交警貼了單就走…網路炸鍋

中國新聞組／北京4日電
交警在車上貼了罰單就走，沒發現在副駕座的司機已暴斃。（取材自極目新聞）
交警在車上貼了罰單就走，沒發現在副駕座的司機已暴斃。（取材自極目新聞）

陝西西安一名出租車張姓司機1日覺得身體不舒服，打著雙閃停靠在車道最右側，隨後死在車上。之後，交警發現了張師傅的違停車輛，貼了違法停車告知單後便離開，沒有發現車上張師傅不對勁，甚至沒有試圖與他交流，在網路上引起輿論嘩然。

來源：YouTube

楚天都市報報導，出事的張師傅是陝西咸陽人，今年37歲的他是家中獨子，由於父親腦溢血臥病在床，所以他來到西安工作賺取醫藥費。

5月1日勞動節當天，張師傅凌晨4時便早早地接了班出車，駛在路上突然感到身體不適。他沒有選擇熄火，打著雙閃，將車直接停在四向車道的最右側車道上。車輛還未完全靠邊，他便坐到副駕駛座上，打開窗戶，放平座椅躺臥了下來。躺下後，張師傅便出現了嘔吐、抽搐的症狀，大約上午9時多，離開了人世，死因是心臟問題猝死

約半小時後，交警在執勤過程中，發現了張師傅的違停車輛，將違法停車告知單張貼在主駕車門與後座車門之間，交警便離開了。

監控視頻顯示，警務人員從發現違停出租車，到貼告知單，整個過程都沒有與躺在副駕駛座的張師傅進行交流。有員警表示，正常情況下，如果要查違停，執法人員應先透過前擋風玻璃或車側面玻璃，觀察車內是否有人。如果有人，則會敲擊玻璃，提醒車主盡快駕車離開。

目前有關部門領導已經對家屬進行了慰問，並成立由公交分局、法紀處、警務督察支隊參與的調查組。

死者舅舅表示，「如果交警發現了車內情況，撥打了120或110，無論最後是否搶救成功，我們家屬都會十分感謝這位交警」。

交警在車上貼了罰單就走，沒發現在副駕座的司機已暴斃。（取材自北青網）
交警在車上貼了罰單就走，沒發現在副駕座的司機已暴斃。（取材自北青網）

租車 猝死 勞動節

上一則

男鬧區騎車 友趴前座「右腳拖地」…原來載著亡者

下一則

五四運動102周年 港團體首次舉行中國國旗升旗禮

延伸閱讀

中國球星酒駕狂奔2000米 網畫錯重點… 跑不過交警

中國球星酒駕狂奔2000米 網畫錯重點… 跑不過交警
7旬男猝死防疫旅館後確診 台新冠死亡達12人

7旬男猝死防疫旅館後確診 台新冠死亡達12人
就是愛吃肉 西安「肉王」…竟是百歲老奶奶

就是愛吃肉 西安「肉王」…竟是百歲老奶奶
南韓女子上海接種國藥疫苗3天後猝死

南韓女子上海接種國藥疫苗3天後猝死

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車。影片截圖

一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

2021-04-27 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
亞裔女紐約皇后區購物 遭男員工罵「說太多 不是中國」

亞裔女紐約皇后區購物 遭男員工罵「說太多 不是中國」
非裔女強逼華女脫口罩 抓狂揮錘破頭見血

非裔女強逼華女脫口罩 抓狂揮錘破頭見血