西安的哥車內猝死 交警貼了單就走…網路炸鍋

交警在車上貼了罰單就走，沒發現在副駕座的司機已暴斃。（取材自極目新聞）

陝西西安一名出租車 張姓司機1日覺得身體不舒服，打著雙閃停靠在車道最右側，隨後死在車上。之後，交警發現了張師傅的違停車輛，貼了違法停車告知單後便離開，沒有發現車上張師傅不對勁，甚至沒有試圖與他交流，在網路上引起輿論嘩然。

來源：YouTube

楚天都市報報導，出事的張師傅是陝西咸陽人，今年37歲的他是家中獨子，由於父親腦溢血臥病在床，所以他來到西安工作賺取醫藥費。

5月1日勞動節 當天，張師傅凌晨4時便早早地接了班出車，駛在路上突然感到身體不適。他沒有選擇熄火，打著雙閃，將車直接停在四向車道的最右側車道上。車輛還未完全靠邊，他便坐到副駕駛座上，打開窗戶，放平座椅躺臥了下來。躺下後，張師傅便出現了嘔吐、抽搐的症狀，大約上午9時多，離開了人世，死因是心臟問題猝死 。

約半小時後，交警在執勤過程中，發現了張師傅的違停車輛，將違法停車告知單張貼在主駕車門與後座車門之間，交警便離開了。

監控視頻顯示，警務人員從發現違停出租車，到貼告知單，整個過程都沒有與躺在副駕駛座的張師傅進行交流。有員警表示，正常情況下，如果要查違停，執法人員應先透過前擋風玻璃或車側面玻璃，觀察車內是否有人。如果有人，則會敲擊玻璃，提醒車主盡快駕車離開。

目前有關部門領導已經對家屬進行了慰問，並成立由公交分局、法紀處、警務督察支隊參與的調查組。

死者舅舅表示，「如果交警發現了車內情況，撥打了120或110，無論最後是否搶救成功，我們家屬都會十分感謝這位交警」。