男鬧區騎車 友趴前座「右腳拖地」…原來載著亡者

騎車載亡友鬧市繞，網友炸鍋：毛骨悚然。（取材自微博）

廣西柳州北站附近日前有網友拍下令人毛骨悚然的鏡頭，一名男子駕著電動車 ，前座疑似載著一具遺體。該男子後來在路口被警察 攔下，隨後警察封鎖了現場，還有請來法醫查看。警方表示，初步排除刑事案件可能，目前事件正在進一步處置中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，拍攝視頻的網友當時也在騎車，他發現畫面中的這輛電動車怪怪的，便拍影片尾隨。

視頻中，一名身穿黑色大羽絨外套的男子，騎著一台不大的電動車行駛在街上。車前腳踏墊上竟還載著一個人，而從後方看過去，腳踏墊上的人不僅雙手下垂，只被黑衣男子繞過腋下撐著，右腳還垂掛在路面不斷拖行，甚至沒有因為腳背及腳趾摩擦地面而感到疼痛縮回的正常反應。

不久後警方獲報抵達現場，據警方表示，當天下午接到了黑衣男子的報警電話，對方稱朋友死在自己的電動車上。警方轉請法醫檢查後，卻很快排除了刑事案件的可能，並得出結論，死者屬於正常死亡。

按照黑衣男的說法，朋友是在摩托車上過世，而非斷氣後才將朋友放在摩托車前座。經法醫調查，初步排除刑事案件可能，死者家屬也對調查結果沒有異議，警方正就此案作進一步調查與處置中。

事件太驚悚，有網友留言，「怎麼會突然死在車上，是因為什麼突發病嗎？」、「太可怕了，騎著騎著同伴就死了」、「大馬路上看見真夠嚇人的」、「不知道真的會以為是凶殺案」、「真夠朋友，不怕注目也堅持要把朋友送回家」、「雖然很有情義，但死者的腳一直拖在地上，看著好痛」。另也有人解釋，「其實是朋友突然發病，等不了救護車，這男的才會騎車載他去醫院，結果中途人就不行了」。