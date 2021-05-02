身分被盜用 哈爾濱女子多出2段婚姻2個娃

要不是被追債，1989年出生的哈爾濱郊區孟家村趙家屯人方微，還不知道另一個「方微」的存在。（取材自澎湃新聞）

哈爾濱一名女子無故涉及詐騙 ，還多出兩段婚姻，原來是她的身分證被盜用。

據生活報報導，要不是被追債，1989年出生的哈爾濱郊區孟家村趙家屯人方微，還不知道另一個「方微」的存在。

除了身分證上的照片不一樣，兩個「方微」共有著身分信息：婚姻、銀行卡、醫保卡、房產證……自從發現另一個「我」，方微開始了一段離奇人生，銀行卡被註銷、因詐騙要被抓、徵信有不良紀錄、名下多出兩段婚姻兩個孩子……五年間，方微陷入「惑與禍」的漩渦，一直在找回自己，找回僅屬於自己的人生。

據報導，方微畢業後來到寧波工作，一直生活得很安穩，但2017年9月的一個電話打破她生活的寧靜。

「怎麼回事，欠錢不還，請馬上還款，否則我們將起訴你。」那天，吉林長春捷信消費有限公司工作人員給方微打來電話追欠款，從來沒貸過款的方微以為是詐騙電話。但之後她每天都會接到追款電話，雖然反覆解釋不是本人貸款 ，可對方報上的身分證號與自己的竟一模一樣。「我從沒去過長春，我第一個想法就是有人冒用我的身分證貸款。」

2020年2月11日，在哈爾濱老家的方微接到大慶警方的電話，說她涉嫌一起詐騙案，要抓她立即歸案。方微說，當時第一反應就是「假方微」惹的事。

方微說：「我不止一次把此事反映給家鄉派出所，然而等到的卻是一張張證明。」方微向記者出示手中的5份派出所證明，除了2017年的一份之外，2020年和今年又開出了四份。

今年2月份，方微終於看到希望，「2021年2月23日，老家公安 局決定對此事立案偵查。」方微從派出所民警口中得知，「假方微」找到了，是從失蹤人口信息庫中找到的。派出所也因此給方微又開具一張證明。派出所3月27日出具的證明內容：「假方微」是道外區太平大街派出所轄區人，名叫「修世美」，此人冒用方微的身分辦理二代身分證。