我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

身分被盜用 哈爾濱女子多出2段婚姻2個娃

中國新聞組／北京2日電
要不是被追債，1989年出生的哈爾濱郊區孟家村趙家屯人方微，還不知道另一個「方微」的存在。（取材自澎湃新聞）
要不是被追債，1989年出生的哈爾濱郊區孟家村趙家屯人方微，還不知道另一個「方微」的存在。（取材自澎湃新聞）

哈爾濱一名女子無故涉及詐騙，還多出兩段婚姻，原來是她的身分證被盜用。

據生活報報導，要不是被追債，1989年出生的哈爾濱郊區孟家村趙家屯人方微，還不知道另一個「方微」的存在。

除了身分證上的照片不一樣，兩個「方微」共有著身分信息：婚姻、銀行卡、醫保卡、房產證……自從發現另一個「我」，方微開始了一段離奇人生，銀行卡被註銷、因詐騙要被抓、徵信有不良紀錄、名下多出兩段婚姻兩個孩子……五年間，方微陷入「惑與禍」的漩渦，一直在找回自己，找回僅屬於自己的人生。

據報導，方微畢業後來到寧波工作，一直生活得很安穩，但2017年9月的一個電話打破她生活的寧靜。

「怎麼回事，欠錢不還，請馬上還款，否則我們將起訴你。」那天，吉林長春捷信消費有限公司工作人員給方微打來電話追欠款，從來沒貸過款的方微以為是詐騙電話。但之後她每天都會接到追款電話，雖然反覆解釋不是本人貸款，可對方報上的身分證號與自己的竟一模一樣。「我從沒去過長春，我第一個想法就是有人冒用我的身分證貸款。」

2020年2月11日，在哈爾濱老家的方微接到大慶警方的電話，說她涉嫌一起詐騙案，要抓她立即歸案。方微說，當時第一反應就是「假方微」惹的事。

方微說：「我不止一次把此事反映給家鄉派出所，然而等到的卻是一張張證明。」方微向記者出示手中的5份派出所證明，除了2017年的一份之外，2020年和今年又開出了四份。

今年2月份，方微終於看到希望，「2021年2月23日，老家公安局決定對此事立案偵查。」方微從派出所民警口中得知，「假方微」找到了，是從失蹤人口信息庫中找到的。派出所也因此給方微又開具一張證明。派出所3月27日出具的證明內容：「假方微」是道外區太平大街派出所轄區人，名叫「修世美」，此人冒用方微的身分辦理二代身分證。

詐騙 貸款 公安

上一則

季辛吉：美中緊張關係若爆發全面衝突 恐致世界末日

下一則

與鄰反目 設震樓器連轟5年 「無差別攻擊」害眾鄰躺槍

延伸閱讀

換發真實身分證截期再延 2023年5月3日前可用舊版登機

換發真實身分證截期再延 2023年5月3日前可用舊版登機

被銬「失去自由9小時」女老師拒和解 要求分局長道歉

被銬「失去自由9小時」女老師拒和解 要求分局長道歉
換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機

換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機
拒臨檢 女師遭上銬「失去自由9小時」

拒臨檢 女師遭上銬「失去自由9小時」

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高