河南50歲詩人農婦不忍了 策畫「離婚逃跑」

韓仕梅。（取材自澎湃新聞）

韓仕梅是在田埂上寫詩而出名的一個農村婦人，近日她瞞著丈夫策畫了一場「離婚逃跑計畫」。4月9日，她和律師去縣法院立了案。韓仕梅說，丈夫已經收到法院的傳票 ，離婚官司將於5月19日開庭。

澎湃新聞報導，韓仕梅今年50歲，一直都在河南省南陽市瀝川縣丹陽鎮薛崗村生活。初中輟了學，22歲那年，為人民幣3000元彩禮，母親把她嫁給大她五、六歲的男人，也就是現在韓仕梅口中的「俺們老頭子」。結婚之後，家裡家外全都得她一個人忙活跟承擔，包括兒女的學業跟婚嫁。

韓仕梅丈夫。（取材自澎湃新聞）

在外人看來，韓仕梅可能是瘋了，因為這個年齡段的她有兒有女，在兒女雙全的家庭裡，好好過日子不行嗎？怎麼非要折騰自己離婚呢？她說，「我離開了，他可憐；我不離婚，我可憐。」

關於自己的這段婚姻，韓仕梅曾寫詩這樣描述：「和樹生活在一起，不知有多苦，和牆生活在一起，不知有多痛。」樹和牆，象徵著丈夫，沉默，木訥，是韓仕梅眼中怎麼也無法溝通、對她幾無關心的「糊塗蛋」。她的激烈的痛苦，表達、思緒和愛欲，都像石子扔進泥水，得不到回應。韓仕梅在這段痛苦的婚姻中，她甚至想過死，屬於苦苦的掙扎著。

韓仕梅在網上發了照片和詩。（取材自澎湃新聞）

韓仕梅說，「我都跟囚犯一樣。我現在吃了飯都待在宿舍裡，哪也不去。我如果去鎮上買個東西，他回來都要問半天。整天時間長不回去，他就開始打電話」。之前有個20多歲的男記者加了她想跟她了解情況。老公看到了，把手機 摔了，跟她叨叨。後來男記者過年想發個信息拜年，結果信息發不出了，發現被刪除拉黑了。

韓仕梅說自己從出生以來就一直待在這裡，也想出去看看。看那山，那水，就能寫詩了。她還和女兒說，如果找到一個知她、疼她、愛她、懂她，又關愛女兒關愛兒子的男人，她就把自己嫁了。