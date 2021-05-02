帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

近日一段少女遭人毆打的影片在社交平台流傳，少女在屋內被多名男女掌摑、扯頭髮及拳打腳踢，隨後少女與另外一名男子更被脫光衣服，被迫在眾人圍觀下發生性行為。遼寧省瀋陽市警方近日通報稱，已將七名嫌犯刑事拘留。

綜合媒體報導，視頻中，一名穿白色上衣的女生跪在地上，被一旁的藍衣女生狂扇巴掌，還有一名男子在背後狠踹白衣女生一腳。隨後，藍衣女子再對其拳打腳踢、扯頭髮。一名光著上身的男子踢白衣女子的頭部，藍衣女子強脫白衣女子的衣服後，用身體壓住白衣女子，狠錘其背部，期間還有人上前毆打白衣女子。

之後，一對男女的衣服被施暴者扒光並同床，兩人被強迫在眾人面前發生性行為，施暴者又上前抽了女子耳光，要她叫出聲，並威脅她：「做完就不用挨打。」女子的下體還被塞入異物。

警方通報，案發在4月13日，在瀋陽皇姑區長江街某出租屋內，14歲被害人于姓少女遭到他人強姦、搶劫。警方接到報案後將現場相關涉案人員帶回警局調查。

少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為。（視頻截圖）

警方調查發現，于女與16歲姜姓男嫌犯等人相互認識，姜男自認為是于女的男朋友。案發當日，姜男聽說有其他男子在于女房間，遂糾集多人到于女租住的出租屋。當時除于女外，在場的17歲李姓男子和18歲聶姓男子均遭姜男等人毆打，李男和于女更在威脅和強迫下當眾發生性行為。姜男等人圍觀的同時拍攝影 片，並將其上傳至網路。此外，姜男等人強行將于女微信 餘額轉走，並搶走其隨身物品。